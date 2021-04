Avant dimanche dernier, Anthony Edwards avait à l’évidence réalisé le plus beau « poster dunk » de la saison face à Yuta Watanabe. Le rookie des Wolves s’était envolé pour écrabouiller le pauvre Japonais.

« Quand on se fait dunker dessus comme ça, on rigole de toi et on devient célèbre de façon négative », avait commenté la victime de ce superbe poster. « Mais pour moi, je n’avais pas d’autre choix que d’essayer de le contrer. Je préfère me faire dunker dessus plutôt que de perdre deux points faciles. Dans une telle situation, la plupart des gens l’éviteront de nos jours, de peur que l’action ne devienne virale sur Internet. Je pense que si je fais ça, ma place n’est plus en NBA et je ne devrais plus avoir de temps de jeu. »

Désormais, le jeune arrière de Minnesota a de la concurrence avec l’énorme coup de canon de Miles Bridges. Le dunkeur des Hornets, avec son style si puissant, a écrasé Clint Capela.

« Je ne fais que sauter, et je vois ce que je peux faire une fois que je suis en l’air », explique-t-il. « Je savais que Clint était un gros contreur, donc quand Cody m’a passé le ballon et que j’ai passé Bogdanovic, je ne savais pas si je devais aller au lay-up. Je savais que si je faisais ça, il allait me contrer, donc je me suis dit : « Je vais monter et essayer de mettre le ballon dans le cercle ». Et c’est ce qui s’est passé. Je le mets dans mon Top 3. »

Ces deux posters sont peut-être les plus mémorables de la saison pour l’instant, car il reste encore un mois de compétition pour faire mieux, mais les dunks de R.J. Hampton sur Cedi Osman, de Kawhi Leonard sur Deandre Ayton ou encore récemment de Jaylen Brown face à Kenyon Martin Jr. sont également superbes.