Un poster mais la victoire pour Clint Capela

Du bon côté de la photo le week-end dernier suite à un block monumental des deux mains sur une tentative de alley-oop de Zion Williamson, Clint Capela a par contre été piégé lorsqu’il s’est retrouvé face au bondissant Miles Bridges, pas le dernier pour martyriser les cercles depuis ses débuts en NBA.

Pas du genre à se défiler, le Suisse s’est présenté face à un Miles Bridges lancé comme un boulet, et qui s’est donc offert l’un des posters les plus monstrueux de la saison. Le mal était fait, l’action a fait le tour de la toile en l’espace de quelques heures, de quoi malmener une réputation de contreur hors pair qu’il a mis près de dix ans à bâtir !

« Je ne fais que sauter, et je vois ce que je peux faire une fois que je suis en l’air. Je savais que Clint était un gros contreur, donc quand Cody m’a passé le ballon et que j’ai passé Bogdanovic, je ne savais pas si je devais aller au lay-up », raconte Miles Bridges. « Je savais que si je faisais ça, il allait me contrer, donc je me suis dit : « Je vais monter et essayer de mettre le ballon dans le cercle ». Et c’est ce qui s’est passé. Je le mets dans mon Top 3. »

Clint Capela plie mais ne rompt pas

Le séisme en aurait retourné plus d’un, d’autant que Charlotte venait alors de passer à +5 à moins de quatre minutes de la fin (99-94), après avoir compté jusqu’à 17 points de retard. Mais Clint Capela ne s’est pas démonté. Le seul moyen de laver l’affront était de ramener la victoire (et la quatrième place de la conférence Est) de Caroline du Nord, le pivot s’est donc employé à faire basculer la rencontre dans les derniers instants.

Après le 3-points de Bogdan Bogdanovic, le pivot des Hawks a bonifié le panier du serbe en égalisant à 99-99 suite à un alley-oop servi par Brandon Goodwin.

À deux doigts de perdre le ballon sur une nouvelle possession pour égaliser à 101-101, Atlanta a encore été sauvé par le Suisse, à la conclusion sous le cercle sur un nouveau service en or de Brandon Goodwin, puis lorsqu’il a fallu prendre un précieux rebond défensif après le raté de loin de Miles Bridges, son bourreau !

Forcément, Charlotte s’est méfié de lui après son écran pour libérer Lou Williams à l’aile, ce qui a permis à l’ancien joueur des Clippers d’en profiter pour filer au cercle et donner l’avantage aux siens (101-103). Clint Capela a ainsi réussi un joli coup double, repartant avec une précieuse victoire et la 4e place de la conférence Est, alors qu’Atlanta comptait de nombreux absents.

Un point d’ancrage essentiel

Nate McMillan a ainsi tenu à souligné le travail du « glue guy » depuis le début de la saison et auteur d’un nouveau double-double, son septième de suite, à 20 points et 15 rebonds, et son 35e de la saison !

« Sa capacité à défendre, à rattraper les erreurs des autres, à prendre des rebonds, à poser des écrans, pour que les gars puissent le trouver sur le pick-and-roll et sur des lobs », a-t-il listé parmi les éléments sur lesquels Clint Capela est indispensable à la bonne tenue des Hawks. « C’est une menace constante des deux côtés du parquet. Il nous permet de prendre l’avantage sur ces équipes qui jouent small-ball ».

Ce qui s’est passé hier, notamment après la blessure de PJ Washington dans le troisième quart-temps, qui a un peu plus dégarni la raquette des Hornets, alors que les locaux revenaient fort. Passé de la 22e place la saison dernière à la 8e au classement des meilleures équipes de la NBA au rebond en 2020/21, Atlanta grappille désormais les victoires qui lui filaient sous le nez la saison passée, et la présence de Clint Capela n’y est clairement pas étrangère.