Revoilà la Nike Air Total Max Uptempo

Les plus anciens se souviendront l’avoir vue aux pieds de David Robinson, Reggie Miller et même Vince Carter. Revoici la belle Air Total Max Uptempo, un modèle qui sent bon les années 90 avec son allure massive et sa tige haute, et la dernière fois que Nike l’avait sortie, c’était en 2009.

La revoilà dans un colori « Midnight Navy » que n’aurait pas renié l’Amiral des Spurs, et elle sera prochainement en vente pour 170 dollars.

