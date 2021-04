Podcast Hype X Basket USA | Les Nuggets armés pour aller en finale NBA ?

Après un début de saison moyen, les Nuggets viennent de remporter huit matches de suite pour solidement s’accrocher à la 4e place de la conférence Ouest. Auteurs de 17 victoires sur les 20 derniers matches, les hommes de Mike Malone ont retrouvé leur forme de la « bulle » lorsqu’ils avaient renversé le Jazz puis les Clippers en playoffs, avant de tomber face aux futurs champions NBA, les Lakers.

Nikola Jokic est aujourd’hui le favori pour le titre de MVP, et depuis l’arrivée d’Aaron Gordon, l’équipe ne perd plus. Résultat, la franchise semble avoir toutes les cartes en main pour rééditer son parcours de l’an passée, et peut-être même faire mieux.

Murray et les siens ont l’expérience de la saison passée, et aujourd’hui un roster complet et talentueux pour tenir être tête aux Lakers et aux Clippers, mais aussi rattraper le Jazz et les Suns pour ces cinq dernières semaines de saison régulière.

Dans ce nouvel opus Hype x Basket USA évoquent les points suivants :