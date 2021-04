Anthony Davis et LeBron James restent à l’infirmerie…

En marge de la victoire des Lakers sur le parquet de Brooklyn, ESPN a donné des nouvelles de la santé d’Anthony Davis. Absent des terrains depuis le 14 février en raison d’une déchirure au mollet et d’une tendinose, l’intérieur All-Star a repris le chemin de l’entraînement pour des séances allégées, mais il n’est pas prêt à reprendre le jeu.

Selon nos confrères, Anthony Davis sera examiné cette semaine par le staff médical, et il pourrait revenir dans 10 à 15 jours. Si tout se passe bien, il reviendra donc avant le mois de mai.

Pour LeBron James, c’est plus flou et ESPN évoque une absence prolongée de trois semaines, et le quadruple champion NBA devrait donc être de retour fin avril – début mai, soit trois semaines avant le début des playoffs. Victime d’une grosse entorse de la cheville face aux Hawks, le « King » est aux soins depuis trois semaines, et si le pronostic est correct et qu’il ne rechute pas, il restera donc un mois et demi à l’infirmerie.

Depuis qu’Anthony Davis est blessé, les Lakers affichent en tout cas un bilan négatif (12 victoires et 13 défaites) et l’équipe a glissé de la 2e à la 5e place de la conférence Ouest.