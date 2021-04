Enes Kanter dans l’histoire des Blazers

Dix en premier quart, six dans le deuxième, sept dans les troisième et quatrième quarts… Avec trente prises au final, Enes Kanter a été monumental aux rebonds dans la victoire des Blazers face à Detroit.

À vrai dire, celui que Jusuf Nurkic a depuis baptisé le « tank turc » a même inscrit son nom dans les livres d’histoire, devenant par exemple le nouveau recordman de la franchise de Portland, battant les 27 rebonds de Sydney Wicks… en 1975 ! Ses 12 rebonds offensifs sont aussi un nouveau record de franchise.

« Tout ce que je peux dire, c’est que mes coéquipiers et le staff m’ont parfaitement soutenu et encouragé. Mes coéquipiers me font confiance et Coach (Jonathan) Yim est venu me voir pendant le match pour me préciser que le record était à 27 et qu’il fallait que je continue. De voir mes coéquipiers debout sur le côté, c’était le meilleur moment pour moi. On a des bons et des mauvais jours mais on se soutient toujours les uns les autres. »

Avec ce nouveau record personnel, Enes Kanter est le quatrième joueur seulement à gober 30 rebonds dans un match sur les vingt dernières années, avec Dwight Howard (2018), Andrew Bynum (2012) et Kevin Love (2011).

L’hommage de Damian Lillard

« C’est un don franchement, ce n’est pas quelque chose que je travaille forcément. Je vais simplement jouer mon jeu et donner toute mon énergie pour l’équipe et offrir des deuxièmes chances à mes coéquipiers. »

C’est la huitième fois de sa carrière qu’Enes Kanter réalise un double « double-double » à 20 points ou plus et 20 rebonds ou plus.

Le guerrier turc était remonté… et pour Damian Lillard, c’est un privilège d’avoir un tel aspirateur à ses côtés.

« C’est le meilleur rebondeur aux côtés de qui j’ai joué dans ma carrière, et il trouve toujours un moyen de récupérer le ballon » a ainsi commenté la star de Portland. « À chaque fois qu’on rate un tir, avant d’assurer le repli défensif, je me dis toujours qu’il y a une chance qu’il finisse avec le ballon dans les mains. »