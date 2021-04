Programme du soir | Toujours diminués, les Lakers se frottent aux Nets

Toujours pas de LeBron James et Anthony Davis pour les Lakers, qui sont à Brooklyn à partir de 02h30 (beIN Sports 1), qui doivent eux faire sans James Harden. Beaucoup d’absents de marque mais Kevin Durant et Kyrie Irving sont là, et ça promet du spectacle pour cette possible finale avant la lettre.

Théo Maledon et le Thunder reçoivent les Sixers à partir de 03h00 alors que, dans le même temps, Rudy Gobert et le Jazz peuvent encore enfoncer les Kings. À suivre en direct sur beIN Sports Max 4.

À suivre également la réaction attendue de Stephen Curry et des Warriors, à 04h00, face aux Rockets.

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?624434 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.