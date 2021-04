Kevin Porter Jr. continue de grandir avec les Rockets

Il restera comme un des rares rayons de soleil de la mauvaise saison des Rockets. Kevin Porter Jr. était un pari tenté par la franchise, après une expérience malheureuse à Cleveland, et le meneur réussit à séduire depuis ses débuts dans le Texas.

Une preuve de plus avec son match contre les Clippers. Houston s’est incliné, mais Porter Jr. a compilé 14 points, 13 passes (record en carrière) et 6 rebonds. Face à une si forte équipe, c’est remarquable pour son coach.

« C’est énorme pour lui », constate Stephen Silas au Houston Chronicle. « Il faut souligner sa lecture face à cette défense, la pression mise sur lui, les changements effectués face à lui, il a été pris par Kawhi Leonard. Je suis sûr qu’il a énormément appris. Il n’a pas hésité, il a fait le jeu pour ses coéquipiers. Il a marqué aussi, ce qui est important car il s’améliore dans ce domaine et les défenses vont être obligées de monter sur lui et vont ainsi lui laisser des espaces pour pénétrer. »

L’ancien arrière turbulent de Cleveland est encore fragile avec son tir. Il est fébrile à 3-pts (26 % de réussite cette saison) et demeure irrégulier. Il a rendu un petit 4/13 face aux Californiens et son 0/4 en deuxième quart-temps est symbolique de la gifle encaissée par les hommes de Silas dans ce quart-temps (41-10). Il a néanmoins bien réagi avec six passes en troisième quart-temps.

« J’apprends à chaque match », assure le joueur. « On répète encore et encore les choses. On affronte les meilleurs donc le niveau augmente. Les Rockets me laissent jouer, veulent que je joue mon jeu. C’est là que je suis à mon meilleur niveau, quand je suis libéré, que je joue avec mes instincts, en ne réfléchissant pas trop. »

Silas estime qu’il peut construire à partir d’un tel match « face à une défense de cette qualité » quand il pense à l’avenir de Porter Jr. La franchise et le coach peuvent facilement être patients avec leur meneur de jeu de 20 ans car la saison est déjà foutue. La liberté va lui permettre de s’améliorer, ce sera ensuite à l’entraîneur et aux Rockets de le polir.

« Il peut devenir un grand talent », avance de son côté Tyronn Lue, toujours pour le Chronicle. « Il est très explosif, il peut shooter, dribbler, aller au cercle. Il a l’opportunité de jouer tous les soirs avec Houston et il franchit des paliers. Il va continuer de progresser. »