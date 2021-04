Fracture de la main pour Patrick Beverley !

L’infirmerie des Clippers enregistre le retour de Patrick Beverley. Touché à la main gauche sur un rebond face aux Suns, juste avant d’être expulsé lors de cette rencontre, le meneur souffre effectivement d’une fracture du quatrième métacarpien dont il a été opéré ce vendredi matin.

Si aucune date de retour précise n’a encore été communiquée par la franchise californienne, les médecins de cette dernière réévalueront néanmoins le joueur de 32 ans dans trois à quatre semaines.

Cette absence est évidemment un gros coup dur pour Patrick Beverley, qui venait tout juste de revenir d’une blessure au genou qui l’avait éloigné des parquets pendant 12 matchs, entre les 12 mars et 4 avril. Courant janvier, le meneur avait déjà dû rater 8 matchs pour un autre pépin physique, toujours situé au niveau de son genou.

Quant aux Clippers, privés de Serge Ibaka (dos) depuis le 14 mars et contraints de composer en plus avec les problèmes à l’orteil de Paul George, ils perdent là leur spécialiste défensif, sans lequel ils affichent un bilan de 14 victoires et 8 défaites cette saison (contre 21 victoires et 10 défaites avec lui).

« C’est simplement difficile », livrait dans la foulée Tyronn Lue. « Patrick Beverley est un travailleur acharné, il a fait tout ce qu’il fallait, tout ce qu’il pouvait, pour revenir à la compétition. C’est donc difficile qu’une telle chose se produise dès son deuxième match de reprise. Mais nous allons faire bloc collectivement jusqu’à ce qu’il ne revienne. C’est un guerrier, il va tout faire pour revenir dès que possible. »

En l’absence de Patrick Beverley, Reggie Jackson se retrouve une nouvelle fois propulsé dans le cinq de départ des Clippers, tandis que le nouveau venu Rajon Rondo conserve son statut de remplaçant.