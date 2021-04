Les Warriors pourront accueillir plus de 6 000 spectateurs par match

Jeudi, les Warriors ont confirmé que les autorités de Californie les avaient autorisés à ouvrir le Chase Center au public, et dans leur communiqué, on apprend que la jauge de remplissage est fixée à 35%.

Ce qui signifie que les Warriors pourront accueillir jusqu’à 6 400 spectateurs. C’est environ deux fois plus que les autres franchises, mais les dirigeants précisent que la municipalité de San Francisco a son mot à dire, et que la jauge évoluera de match en match.

Ce qui est certain, c’est que Stephen Curry et ses coéquipiers joueront devant du public à partir du 23 avril, et la réception des Nuggets. Ils disputeront ainsi leurs neuf derniers matches à domicile devant du public.

Côté spectateur, il faudra présenter un certification de vaccination (avec les deux doses) ou un test PCR négatif de moins de 48 heures pour avoir la possibilité d’entrer dans la salle.