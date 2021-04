Une semaine d’absence supplémentaire pour John Collins

Blessé depuis le 30 mars dernier, et une défaite face à Phoenix, John Collins est depuis bloqué à l’infirmerie à cause d’une entorse de la cheville gauche et une contusion osseuse.

Il devait initialement être écarté des parquets une semaine mais finalement, malgré ses progrès, la franchise a annoncé que l’intérieur serait absent plus longtemps, et de nouveau examiné d’ici sept à dix jours.

John Collins (18.2 points et 7.8 rebonds de moyenne) va donc encore louper quelques rencontres après en avoir déjà manqué cinq depuis dix jours. Mais pour l’instant, son absence ne se fait pas trop ressentir puisque les Hawks ont remporté quatre matches sur cinq sans lui.