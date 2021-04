Programme du soir | Les Suns se frottent désormais aux Clippers

Le Heat reçoit les Lakers à 01h30, pour un remake des dernières Finals, mais sans LeBron James et Anthony Davis.

À 03h00, Dallas reçoit Milwaukee, avec un Giannis Antetokounmpo toujours incertain. À 04h00, Rudy Gobert et le Jazz accueillent eux les Blazers alors que, dans le même temps, les Clippers défient les Suns (beIN Sports 1).

