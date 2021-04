Bradley Beal évoque le mal qui le ronge depuis dix jours

Sur le flanc depuis cinq matchs, Bradley Beal a retrouvé les parquets cette nuit, rendant une copie plutôt propre (26 points à 11/19 au tir, 5 passes décisives) dans la victoire des Wizards à Orlando (116-131).

Mais l’arrière a confié avoir dû serrer les dents pour tenir sa place, après avoir indiqué souffrir d’une pathologie assez rare, à savoir de méralgie paresthésique, une blessure d’ordre nerveux agissant au niveau de la hanche et de la cuisse, due à la compression du nerf qui fournit la sensation à la surface de la peau de la cuisse, et qui cause donc douleurs et engourdissements.

Suspense avant chaque match

Bradley Beal a confié avoir dû composer avec la douleur depuis plus de dix jours, avec la même appréhension avant chaque match, jusqu’à ce que le dernier échauffement ne décide de son sort.

« On voit au jour le jour. Je pourrais me réveiller demain et avoir une douleur atroce pour ce que j’en sais », a-t-il rappelé après la rencontre cette nuit. « C’est ma décision au final, celle de personne d’autre. Personne ne connaît mon corps mieux que moi. Notre staff fait un excellent travail en me faisant confiance. Nous avons tous la même mentalité lorsqu’il s’agit de me faire jouer. Il y a des fois où je vais être têtu et jouer probablement quand je ne devrais pas, mais avec quelque chose comme ça, qui peut me retenir plus longtemps que ce que je veux vraiment, je vais certainement jouer intelligemment et être un peu égoïste ».

Indispensable à la bonne tenue de Washington où il forme un « one-two punch » de choix en compagnie de Russell Westbrook, Bradley Beal tente d’atténuer la douleur en pratiquant la pose de ventouses et de micro-aiguilles, en plus d’être soumis à un traitement médicamenteux.

Même s’il ressent moins de douleurs, Bradley Beal s’est fait violence pour être en tenue en Floride.

« Une partie de moi ne voulait pas jouer ce soir, mais je savais que je devais jouer. C’est une de ces choses où il faut finir par passer au travers, et j’ai pu en tolérer une bonne partie. Je n’ai eu aucune des douleurs que j’ai ressenties au cours de la dernière semaine et demie. Donc, je me sens bien de ce point de vue ».

En pleine évaluation du bénéfice/risque

L’arrière sait aussi qu’à ce petit jeu, il risque de perdre beaucoup, la blessure étant susceptible de s’aggraver s’il n’observe pas un repos complet assorti d’une phase de rééducation.

« Je sais que la blessure s’est aggravée et qu’elle l’a gêné », a pour sa part reconnu son coach, Scott Brooks. « Mais nos gars font confiance à notre staff et à Brad, ils savent ce qu’ils font. On me dit simplement ce que je dois faire quand il est capable de jouer. Il est soumis à des restrictions de minutes. C’est bien qu’il ait pu jouer, mais pour l’avenir, j’espère qu’il pourra jouer tous les matchs à partir de maintenant ».

C’est aux Wizards (et au joueur) d’évaluer le risque potentiel, et le bénéfice à tirer de faire jouer un Bradley Beal amoindri. Pour l’heure, la franchise de la capitale pointe à trois victoires de la 10e place qualificative pour les « play-in », occupée par Chicago, et à trois défaites de la 15e place de la conférence Est. Le jeu en vaut-il la chandelle ? À chaque jour suffit sa peine, répond l’intéressé.

« Ce sera un élément à gérer au jour le jour. Il faut juste garder les nerfs aussi calmes que possible. C’est vraiment dur, un peu dur. Il n’y a rien d’autre à faire pour un nerf que de se reposer et de le laisser se calmer. Donc, on prend ça au jour le jour », a-t-il conclu.