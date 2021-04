Plus de deux mois après son dernier match avec les Wizards, Jordan Bell revient à Washington avec un contrat de 10 jours. Il remplacera dans l’effectif Jerome Robinson, coupé il y a quelques heures d’après Adrian Wojnarowski.

Jerome Robinson ne s’était jamais vraiment imposé dans la rotation de Scott Brooks. L’ancien arrière des Clippers a seulement disputé 17 matchs en tout et pour tout. Avec 5 points de moyenne à 30% au tir dont 26% de loin, le joueur n’a pas tenu son rang de 13e choix de Draft en 2018.

C’est pourquoi le management des Wizards l’a remplacé par Jordan Bell pour muscler la raquette, et épauler Alex Len et Robin Lopez. L’énergique intérieur va devoir batailler dans la rotation au poste 5 dans le but de décrocher deux contrats de 10 jours supplémentaires, synonymes de CDD jusqu’à la fin de l’année.