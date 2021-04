Grâce à une nouvelle grosse performance de Joel Embiid (35 points, 6 rebonds) hier soir lors de la victoire face aux Celtics, les Sixers resteront invaincus contre Boston lors de cette saison régulière.

Ceci constitue une première depuis l’époque Allen Iverson lors de la saison 2000/01, date à laquelle remontent également les dernières Finals NBA de la franchise.

Après avoir butté deux fois contre les Celtics sur les trois dernières campagnes de playoffs, Joel Embiid a apprécié sa domination sur tous ses vis-à-vis, que ce soit Robert Williams, Luke Kornet, Moe Wagner ou encore Tacko Fall.

Auteur de 35 points, le pivot camerounais était très satisfait de ce 3-0 face à sa « bête noire ». « Ce sont nos rivaux » indique-t-il. « Ils ont une bonne équipe avec beaucoup de talent et ils sont bien coachés. C’est ce genre de match que vous voulez vraiment gagner, surtout pour moi parce que je suis ici depuis un petit moment et c’est une rivalité très importante non seulement pour moi mais aussi pour la ville. »

« Nous avons encore beaucoup à faire. »

Avec une sortie prématurée l’année dernière sur un « sweep » qui a poussé Brett Brown vers la sortie, les hommes de la Cité de l’Amour Fraternel voulaient repartir sur de bonnes bases, même si le pivot affirme que ce n’est pas seulement dû à l’historique récent entre les deux équipes. « Ce n’est pas spécialement par rapport à ce qu’il s’est passé en playoffs. Chaque année, on veut gagner cet affrontement. On veut bien jouer contre eux et on veut gagner tous ces matchs. Cette année a été un peu différente. Évidemment, vous dites que nous avons gagné ces trois matchs mais c’est la mentalité qu’on doit avoir contre chaque équipe. »

Pour Doc Rivers, ce genre de bilan contre une des équipes références en NBA est toujours bon à prendre car ça apporte beaucoup de confiance au groupe, même si Boston souffre cette saison.

« C’est une des équipes où, peu importe si on les a sweepés ou pas, ils sont dans le haut de la conférence Est depuis trois ans. C’est bien que nous l’ayons fait, ça nous donne beaucoup de confiance. Cela dit, nous n’avons pas encore fini le travail. Nous avons encore beaucoup à faire. » Comme infliger un « sweep » à Boston… en playoffs ?