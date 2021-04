Les Celtics impuissants face à un grand Joel Embiid

Ce match compte énormément pour un Joël Embiid, trop souvent dominé par les Celtics en playoffs. Face à un Robert Williams qui s’impose au poste 5 depuis le départ de Daniel Theis, Embiid brille d’entrée et marque son territoire. Le jeune intérieur des Celtics est actif mais il a face à lui le meilleur pivot de sa conférence, et peut-être le pivot le plus doué au poste bas. Résultat, ses deux fautes rapides l’obligent à sortir. Philadelphie profite de son avantage physique pour faire poster aussi Tobias Harris et Ben Simmons afin de forcer les Celtics à venir en aide, ce qui permet de libérer Danny Green et Seth Curry à 3-points.

Fournier manque beaucoup

En face, Boston montre aussi de belles choses en attaque et rivalise avec l’une des deux meilleures équipes de la conférence Est. Evan Fournier n’est pas là, mais le trio Kemba Walker, Jaylen Brown, Jayson Tatum montrent la voie. Dominateurs sur les postes extérieurs, les hommes de Brad Stevens jouent sur un tempo élevé, et les deux équipes sont au coude à coude après douze minutes (25-24).

Même si l’absence de Fournier se fait ressentir, notamment par sa capacité à soulager le duo Tatum/Brown, et à fixer les défenses, Boston continue de montrer de bonnes choses en attaquant sans cesse les intervalles mais les Sixers ne s’affolent pas, malgré les superbes actions de Tatum (37-37).

Au retour d’Embiid sur le terrain, tout bascule. Défendu par Luke Kornet, il attire les prises à deux. Intelligemment, Philly fait circuler la balle en attaque et Boston est à la peine sur les rotations. Sans forcer, les Sixers infligent un 15-0 (52-37). Même si Tatum et Walker donnent tout dans cette fin de première mi-temps, l’écart est fait et les Sixers ont le contrôle des opérations (59-46).

Joel Embiid enflamme le TD Garden

Au retour des vestiaires, Embiid continue de briller. Il porte les Sixers sur ses épaules dans un TD Garden bien silencieux malgré la présence de fans. Les tentatives de prises à deux ou la rentrée de Tacko Fall pour le gêner ne servent pas à grand-chose, et les Sixers creusent l’écart (68-50).

En bon leader, Tatum tente de secouer ses coéquipiers mais malgré quelques exploits, Boston reste en dessous de son adversaire tactiquement, incapable de répondre à Embiid. A chaque fois qu’il est trouvé sur le poste bas, le Camerounais provoque une faute ou score. Surtout, ses coéquipiers excellent dans le jeu sans ballon, et c’est un calvaire pour Boston. Ben Simmons et Tobias Harris profitent des espaces pour attaquer le cercle et redonner une bonne avance aux Sixers (81-61).

Robert Williams sort pour six fautes

Sur son banc, Brad Stevens tente de trouver des solutions, et c’est là qu’on voit que Fournier manque cruellement. Son équipe n’a pas les atouts nécessaires pour lutter, et la sortie d’Embiid pour souffler ne change pas grand chose (85-70). A l’entame du dernier quart-temps, Tatum et Brown arrivent à marquer sur des actions individuelles alors qu’en face Ben Simmons et sa bande montrent une vraie force collective.

Et comme toujours, c’est Embiid qui sort du lot. Capable de s’imposer poste bas et de faire tomber les fautes (six pour Williams !), il va aussi montrer à Kornet toute sa panoplie offensive loin du cercle. Son step-back après un dribble à 6 mètres du panier est l’action de cette seconde période (98-80). Boston est KO. Rappelé sur le banc par Doc Rivers pour la fin de match, Embiid lui indique qu’il est enfin de retour. En patron, Philadelphie s’impose 106-96 et balaye les Celtics en saison régulière, tout en récupérant la première place de la conférence Est. Une soirée parfaite.