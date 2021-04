Un Capela qui fait de plus en plus de bruit

À quasiment 27 ans (il les aura dans un mois), Clint Capela s’éclate chez les Hawks. Le pivot suisse brille, à l’image de son contre à deux mains sur Zion Williamson la nuit dernière lors du succès des siens face aux Pels.

Aujourd’hui, l’ancien Rocket est devenu le socle défensif d’une équipe en cruel manque d’équilibre la saison passée.

Une raquette sécurisée

En effet, la franchise de Trae Young occupait le 28e rang au « Net Rating » l’année dernière, avec -7.1 points sur 100 possessions tandis que cette année, les hommes de Nate McMillan sont 10e du classement avec +2.0 points.

Surtout, avant que Clint Capela ne porte le maillot d’Atlanta, l’équipe autorisait en moyenne 53.6 points dans sa peinture, ce qui en faisait la pire équipe dans ce domaine. Depuis l’arrivée du Suisse, la formation n’encaisse plus que 48.4 points dans sa raquette et se trouve au milieu de ce classement.

Sur le plan individuel, l’ex-Rocket réalise une de ses meilleures saisons en carrière. Avec 14.2 rebonds de moyenne (sa meilleur perf en carrière dans ce domaine), il mène le classement au nombre de prises par match. Ses 2.3 contres de moyenne représentent un record personnel et le placent au 3e rang des meilleurs contreurs.

Mais Clint Capela n’est pas seulement qu’un bon défenseur. Parmi ses 14.2 prises, 4.8 sont offensives, et il est là encore premier en NBA. De plus, le Suisse présente comme à ses débuts un haut pourcentage au shoot (59%) grâce à un très grand nombre de dunks (116) qui font de lui le troisième joueur le plus prolifique dans ce domaine.

Indispensable des deux côtés du terrain

De quoi le rendre indispensable au bon fonctionnement des Hawks. Il est en effet le socle défensif de l’équipe mais également un point d’ancrage essentiel en attaque, qui donne à Trae Young un camarade particulièrement précieux sur le pick-and-roll. Et sa présence au rebond offensif rassure ses partenaires qui savent qu’avec le Suisse, la possession n’est pas forcément perdue en cas de shoot manqué.

Le seul bémol reste sa réussite aux lancers-francs. Clint Capela n’a jamais été une référence dans ce domaine, même si son pourcentage avait progressé lors de ses cinq premières saisons, avant de retomber à 58.7% cette saison.

L’ayant affronté hier soir, Stan Van Gundy ne tarissait en tout cas pas d’éloges à son sujet.

« Il existe plusieurs manières d’être efficace en tant que pivot dans cette ligue. Avec lui, vous possédez un bon scoreur sur pick&roll et sur les rebonds offensifs. Et en plus de ça, il est excellent défenseur sur les picks&roll et très bon contreur également. Il ne fait pas des choses qui sortent de l’ordinaire mais ce sont des choses très importantes et il les fait bien. Oui, il est un des meilleurs pivots de la ligue, sans aucun doute » estimait le coach.

Indispensable ? C’est le mot en tout cas pour Nate McMillan, qui pense d’ailleurs que son pivot est le joueur le plus valuable de son effectif. « Clint est le joueur qui nous handicaperait le plus au niveau de nos résultats si on venait à le perdre parce qu’il fait vraiment du bon boulot en défense. »