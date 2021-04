Les Pelicans bombardés par des Hawks chauds brûlants à 3-points

Si les Hawks démarrent par deux bombes à 3-points de Trae Young, ce sont bien les Pelicans qui prennent le meilleur départ, derrière Steven Adams qui s’impose près du cercle, et Zion Williamson, de retour au jeu, qui signe son arrivée par un alley oop longue distance. Kevin Huerter et Bogdan Bogdanovic redonnent bientôt l’avantage à Atlanta.

Mais Williamson ne rate rien, y compris un petit 3-points. Avec ses 11 points à 4/4 aux tirs, la Nouvelle Orléans reprend le contrôle, assurant le spectacle avec Jaxson Hayes au alley oop sur la transition. Isaiah Thomas effectue ses débuts, mais rate ses deux premiers tirs. Malgré 10 points de Young, Atlanta est un peu à la bourre (29-25).

Quelle adresse !

Toujours aussi agressif vers le cercle, Williamson donne +10 à NOLA. Thomas trouve la cible à deux reprises derrière l’arc mais Danilo Gallinari lui répond dans un duel de vieux briscards en sortie de banc. A vrai dire, Gallo ne rate rien et inscrit 14 points en 7 minutes, pour ramener les Hawks dans la roue des Pels. Young en est lui à 17 points quand il égalise à 52 partout.

Après avoir subi pendant quasiment toute la mi-temps, Atlanta arrive lancé pleine balle à l’approche de la mi-temps, avec un 13/25 aux tirs dont 5/8 à 3-points en 2e quart. Cela ne suffit pas à prendre l’avantage au tableau d’affichage car Lonzo Ball y va d’un 3-points également avant de servir Adams pour un panier sous le cercle après une sacrée cavalcade. Les deux équipes sont dos à dos à la mi-parcours (61-61).

Les Hawks shootent à 11/11 à 3-points en 3e quart !

Les Hawks gardent la main chaude à 3-points au retour des vestiaires. Et pour cause ! Solomon Hill ouvre le bal, bientôt suivi par Huerter et Bogdanovic. Ball réplique en face mais Atlanta persiste et signe derrière l’arc. Williamson brutalise toujours la défense des Hawks, repoussant Capela sous le panneau d’un coup d’épaule mais le festival à 3-points se poursuit.

Bogdanovic fait mouche deux fois de suite dans le même coin et ça fait +12 pour Atlanta. Ball lance cependant Williamson au alley oop, avant de rentrer un nouveau 3-points mais les Pélicans ne peuvent tenir la cadence infernale des Hawks qui finiront à un insensé 11/11 à 3-points en 3e quart ! Huerter (13), Bogdanovic (13) et Young (11) sont intenables dans la période et Atlanta mène forcément au score (107-90), derrière un 19/24 à 3-points qui défie toute logique…

Bombardés de tirs lointains, les Pélicans n’abdiquent pas avec Williamson qui retourne, encore et toujours, au contact et au cercle. Mais Lou Williams donne 20 points d’avance à Atlanta qui ne sera plus rejoint. Capela claque un dernier alley oop main gauche, sur la tête de Zion, et Stan Van Gundy hisse le drapeau blanc, ouvrant son banc à ses seconds couteaux.

Malgré 34 points de Williamson et un double-double pour Ball (12 points, 11 passes), les Pélicans n’ont rien pu faire face à l’adresse folle des Hawks à 3-points. Ils finissent à 20/31 dans l’exercice, pour 64%, avec 30 points et 12 passes de Trae Young, 21 points pour Bogdanovic et un double-double pour Capela (12 points, 12 rebonds). Le score final ? 123-107.