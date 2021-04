Toujours aussi friables défensivement, les Blazers inquiètent

Lancés dans un court « road trip » de deux matchs, les Blazers ont manqué le premier dans les grandes largeurs.

En encaissant 47 points dès le premier quart-temps, soit un record de franchise pour les Clippers, Portland a creusé sa propre tombe. La prestation défensive des Blazers, l’éternel talon d’Achille de cette équipe avec Damian Lillard à sa tête, a particulièrement déçu Terry Stotts.

« Franchement, j’ai trouvé que nos 16 premières minutes était un peu embarrassantes », démarre l’entraîneur sur NBC Sports. « On s’est bien battu sur les huit dernières minutes du deuxième quart, on a bien rivalisé des deux côtés du terrain et on est revenu à hauteur. Mais ces 16 premières minutes étaient extrêmement décevantes. C’était un peu de tout : dans l’exécution, dans l’effort, dans la communication… »

Que Paul George ait été intenable avec 22 points dans le seul premier quart, c’est une chose, mais que la troupe de vétérans de Portland ne tienne pas mieux après avoir fait de la défense une de leurs priorités de la saison, c’est là un crime à part entière. Une belle désillusion pour un club qui se veut prétendant au titre…

La frustration monte chez les Blazers

Plus encore, Terry Stotts a regretté le manque de réactivité et de mouvements en général, avec ou sans ballon, de ses joueurs face au plan de jeu des Clippers qui était évidemment de mettre Damian Lillard sous l’éteignoir.

« J’ai vu qu’on avait marqué 66 points en première mi-temps, donc je ne vais pas me plaindre de notre attaque, peu importe ce qu’a fait l’adversaire. On a continué à impliquer Dame même si je sais qu’il était frustré de ne pas avoir de tir ouvert et d’être pris à deux. À cause de ça, Norman a eu une bonne soirée, comme CJ. Mais mon plus gros souci est que Dame est frustré et que, même si l’équipe marque des points, il veut être impliqué et c’est mon rôle de lui donner des bonnes positions et c’est à l’équipe de l’aider quand nos adversaires le pressent comme ça. »

Pris en tout-terrain par Patrick Beverley qui adore ce genre de mission, Damian Lillard a terminé à 11 points à 2/14 aux tirs, écopant même d’une faute technique en troisième quart-temps. Avec seulement 4 points inscrit en deuxième mi-temps, « Dame Time » a été purement et simplement annulé.

« Je comprends sa frustration, je suis moi-même frustré quand les équipes jouent leur va-tout sur lui. Mais quand on lâche 73 points en première mi-temps, vous savez que je vais d’abord regarder notre défense. »

En attendant le renfort, officiel ce vendredi, de Rondae Hollis-Jefferson, les Blazers doivent encore réviser leurs classiques en défense.

On connait les limites historiques du duo Lillard – McCollum dans ce domaine mais Portland n’a toujours pas trouvé la parade face aux véritables cadors de la Ligue, avec des revers nets face aux Clippers donc, mais aussi les Bucks, les Nets, les Suns, les Lakers et les Nuggets rien que sur le mois de mars… Inquiétant.