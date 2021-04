La D Rose 11 « Boardwalk », petite nouvelle d’Adidas dans la série D-Rose, est prêt à investir le marché à partir du 17 avril prochain pour un prix avoisinant les 120 dollars aux États-Unis. Le modèle a été dessiné sur le même thème que la D Rose 4 « Boardwalk », avec un coloris visant à reproduire la chaude atmosphère du sud de la Californie où Derrick Rose a pris l’habitude de se réfugier durant l’intersaison, pour travailler d’arrache-pied.

On retrouve donc un mélange de rose, de vert menthe et de beige, l’ensemble symbolisant l’océan, le sable et les éléments architecturaux que l’on trouve sur les plages de « SoCal ». L’ensemble est complété par une semelle en caoutchouc blanc.

