Pour son premier match en NBA depuis un an, Isaiah Thomas s’est senti « comme un rookie »

Un tir à 3-points en première intention, un petit « floater » en cœur de raquette puis un autre panier primé après le rebond offensif d’un coéquipier. En à peine deux minutes de jeu, Isaiah Thomas venait d’inscrire huit points de suite et de signer son retour sur les parquets NBA, où il n’avait plus posé un pied depuis février 2020.

« Ça fait du bien », explique Isaiah Thomas à propos de ce petit coup de chaud. « Mais je retiens la défaite donc il faut relativiser. Individuellement, je me suis senti bien sur le parquet dans mes déplacements, pour aller dans mes spots et j’ai juste raté mes tirs. »

Dans cette défaite sur le parquet des Hawks, il a bien apporté 10 points, 2 passes et 2 rebonds en sortant du banc pour 25 minutes. Mais il a pêché par sa maladresse au tir (4/13) et ses pertes de balle (4).

Un « back-to-back » face aux Nets

« Je vais être encore un peu rouillé pour ne pas avoir joué depuis si longtemps mais coach Stan (Van Gundy) m’a dit d’être moi-même, d’être agressif et de marquer. C’est tout ce que je peux faire, je serai meilleur demain. Je suis même tombé une fois au sol et je me suis relevé direct ! C’est bon de se sentir ‘normal’. »

Il ajoute, pour témoigner de son bonne forme physique, qu’il n’a pas eu besoin de mettre de la glace sur sa hanche.

Impressionné par les qualités physiques de son coéquipier Zion Williamson, le meneur regrette certaines pertes de balle et ses ratés au tir, même s’il estime les avoir pris dans ses positions préférentielles. Mais il considère que ces maladresses sont liées au fait de débarquer dans une nouvelle équipe, un nouveau système. « Le coach m’a mis en position d’être efficace, j’ai juste manqué des tirs mais ça va tomber, je ne m’inquiète pas trop pour ça. »

« IT » a hâte d’enchaîner dès la nuit prochaine sur le parquet des Nets. « Je me sens comme un rookie à nouveau. Je suis dans une nouvelle équipe. À l’exception de quatre ou cinq joueurs, je n’ai joué avec personne. Il faut évidemment être patient mais j’ai seulement un contrat de 10 jours donc j’ai besoin que ça vienne vite ! (rires) »