Un quart-temps record pour les Hawks

La victoire d’Atlanta contre New Orleans s’est dessinée en troisième quart-temps, remporté 46-29. C’est durant ces 12 minutes que les Hawks ont fait la différence, avec une stat simple et magnifique : 11/11 à 3-pts !

Ce 100% de réussite derrière l’arc est même un record NBA, puisqu’aucune équipe n’avait inscrit autant de paniers primés sans le moindre échec dans un seul quart-temps. Le précédent record datait du 15 novembre 2014, avec les Cavaliers de LeBron James (9/9) face aux Hawks justement.

« Je n’ai pas vu ça comme un record, mais plutôt comme un moment très agréable », a réagi Trae Young pour ESPN. « Quand on joue comme ça, qu’on s’éclate ainsi, alors des choses comme ça en découlent. On s’est vraiment amusé et quand ça fonctionne aussi bien, c’est contagieux. »

« Sans doute le moment le plus agréable de notre saison »

La circulation de balle des Hawks a en effet été très bonne durant ce quart-temps. Bogdan Bogdanovic a souvent pris ses tirs dans un fauteuil, après une excellente passe.

Seul Trae Young a pris des tirs très lointains et difficiles. Le jeu, la recherche de l’extra-pass et la confiance ont permis de frapper encore et encore les Pelicans, qui ont fini par céder. Le tout avec plaisir.

« C’était très plaisant, vraiment », commente Bogdan Bogdanovic. « Sans doute le moment le plus agréable de notre saison, c’était très plaisant de jouer comme ça. On s’est amusé, je pense. Ça a commencé avec notre défense, on a été agressif et on a continué après nos premiers tirs réussis. On ne s’est pas arrêté. »

Nate McMillan a effectivement voulu mettre l’accent sur la défense de ses troupes et pas seulement sur les points ou les shoots marqués pendant ce troisième quart-temps.

« Pour vous dire la vérité : je ne savais même pas qu’on shootait aussi bien », a déclaré le coach après ce succès. « J’étais concentré sur notre défense. En première mi-temps, on a été un peu mou. On a laissé les Pelicans installer leur attaque. Je voulais qu’on monte en pression défensivement après la pause. On l’a fait et on a réussi à jouer les transitions. Les tirs sont arrivés avec le rythme, avec le mouvement du ballon. C’est ça qu’on recherche. Si on va jusqu’à la deuxième, troisième, quatrième option, on a des tirs ouverts. J’ai l’impression qu’on n’a rien forcé. »