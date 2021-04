Goga Bitadze se montre chez les Pacers

Utilisé avec grande parcimonie la saison passée, pour sa première année en NBA, Goga Bitadze repartait sur les mêmes bases cette année, malgré ses ambitions personnelles affichées en début de campagne.

Mais depuis deux semaines, il entrevoit la lumière au bout du tunnel. Il trouve davantage de temps de jeu et démontre qu’il pourrait être bien plus qu’une roue de secours en bout de banc…

Sur ses sept derniers matchs, Goga Bitadze tourne à 8 points, 5 rebonds, à 56% de réussite aux tirs et 45% à 3-points… et ce, en 12 minutes seulement. Diablement efficace ! Sachant que Domantas Sabonis est actuellement sur le flanc avec une entorse à la cheville gauche, le pivot géorgien pourrait garder sa dynamique actuelle.

« Je bouge plus vite. Je suis plus à l’aise sur le terrain car je sais où je dois être », explique-t-il dans l’Indy Star. « Je lis les systèmes plus rapidement que l’année dernière. Mais c’est surtout une question d’opportunité. Plus je peux jouer, mieux je comprends le jeu. »

« Plus j’ai de temps de jeu, mieux je jouerai »

Ayant très bien tenu le choc face à Rudy Gobert ou Nikola Jokic récemment, les deux pivots All-Stars de l’Ouest, Goga Bitadze commence à bien prendre le pli. Pour proposer une alternative à Domantas Sabonis et Myles Turner.

« Ça vient au fur et à mesure qu’il prend ses aises, qu’il traverse ces hauts et ces bas, qu’il rentre et qu’il fait des erreurs. Goga va trouver ses positions », entonne Justin Holiday. « Quand tu es plus jeune, surtout la première année, tout semble tellement difficile. Mais c’est maintenant bien plus simple pour lui cette saison. »

Beaucoup mieux acclimaté au jeu NBA, le pivot de 21 ans (qui a déjà cinq ans de basket pro derrière lui) espère simplement continuer à grappiller des minutes pour Nate Bjorkgren. Plafonné à 10 minutes en moyenne cette saison, 19 étant le maximum qu’il ait obtenu, il se montre en tout cas très actif sur ses courtes apparitions, tournant pour le coup à 21 points, 15 rebonds et 3 contres de moyenne, si on projette sa production sur 36 minutes.

« Tu ne peux vraiment pas être constant si tu ne joues pas. Tout ce à quoi je pense quand la seconde unité entre en jeu, c’est de courir et de trouver des avantages. Plus j’ai de temps de jeu, mieux je jouerai. Je n’ai pas encore joué beaucoup donc c’est vraiment difficile de comprendre le jeu ou d’être à la vitesse du match. Les gars qui jouent sont déjà chauds, prêts à courir et toi, tu arrives du banc, il faut être plus intelligent ou jouer plus dur. »