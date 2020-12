Après une saison rookie compliquée, Goga Bitadze veut se lancer pour de bon

Dix-huitième choix de la Draft 2019, Goga Bitadze n’a pour l’instant pas véritablement pesé dans la raquette des Pacers. Le pivot géorgien a tourné à seulement 3 points et 2 rebonds de moyenne dans des miettes de temps de jeu, éparpillées par-ci par-là la saison dernière.

Pourtant, les Pacers croient encore dur comme fer dans leur jeune intérieur. C’est ce que déclarait le GM, Kevin Pritchard en amont du camp d’entraînement.

« On doit faire jouer Goga. Pour qu’on soit la meilleure équipe possible, il doit jouer et obtenir des minutes. Il doit évidemment gagner ses minutes. Mais de ce qu’on a vu ces deux dernières semaines, il est vraiment déterminé à nous montrer qu’il est un joueur de basket. Il est revigoré et enthousiaste. »

Dépassé par les événements la saison dernière, avec une adaptation pas facile à la vie NBA, et la vie américaine en général, Goga Bitadze avait reconnu dans nos colonnes que c’était « beaucoup » à gérer. Sans sa famille en plus, qui n’a jamais pu faire le déplacement transatlantique vers l’Indiana.

Mais, après plus d’un an sans les voir, il a enfin pu retourner au pays pour retrouver ses proches après la bulle. Un immense soulagement. « J’ai vraiment aimé rentrer chez moi, dans mon pays. C’était bien de pouvoir passer du temps avec ma famille et mes amis, de pouvoir m’occuper de certaines choses là-bas. »

« Je vais pouvoir jouer l’esprit libre »

Mais, à part ce retour aux sources nécessaire, Goga Bitadze a passé l’essentiel de son intersaison à la salle, à bosser son physique et son jeu. En continuant de se constituer une nouvelle famille à Indianapolis. « J’étais ici à travailler avec les coachs », explique-t-il dans l’Indy Star. « Ce sont mes amis, peu importe qui est à la salle. »

Dépassé par l’énergique JaKarr Sampson dans la rotation de Nate McMillan la saison passée, Goga Bitadze peut faire valoir un jeu offensif bien plus complet que son coéquipier, mais aussi plus de taille. Le tout en se délestant de quelques kilos superflus, afin de tenir le rythme NBA.

« Je me sens plus mature maintenant. Je connais mieux mon corps et ce que je dois faire avant les matchs. Je voulais simplement être en meilleure forme physique. »

Mieux dans son corps et dans sa tête, le Géorgien semble fin prêt à vraiment démarrer sa carrière NBA. Son travail de l’ombre devrait finir par payer. « Je vais pouvoir jouer l’esprit libre », conclut-il.