DaQuan Jeffries trouve un point de chute à Houston

Les Rockets poursuivent leurs ajustements d’effectif pour finir leur saison. Les Texans viennent ainsi de mettre la main sur DaQuan Jeffries, dont les Kings viennent de se séparer. Houston s’offre ainsi un profil différent de celui de Ben McLemore, coupé plus tôt dans la semaine par les Rockets, car l’intéressé est sans doute davantage connu pour ses qualités défensives.

Joueur non-drafté en 2019 à sa sortie de Tulsa, il avait été signé par les Kings pour la saison 2019/20. Mais il avait fallu attendre leur passage dans la « bulle » d’Orlando pour le voir se montrer un peu.

Après avoir manqué les 24 premiers matches de cette saison en raison d’une entorse à la cheville, DaQuan Jeffries était parvenu à récupérer des minutes derrière Harrison Barnes.

Fin février, il avait d’ailleurs obtenu la place de titulaire pour signer son record en carrière (18 points et 6 rebonds) sur le parquet des Bucks. Trois jours plus tôt, il avait inscrit 17 points sur le parquet du Heat, avec un parfait 5/5 de loin. Depuis cette séquence, il ne jouait quasiment plus.