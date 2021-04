Deux départs et une arrivée aux Rockets

Ben McLemore n’est pas le seul joueur de Houston à faire ses valises puisque les dirigeants ont décidé de se séparer de Justin Patton, qui était arrivé pour compenser l’absence de Christian Wood. L’ancien intérieur des Wolves n’a pas convaincu, et le revoilà sans club.

Pour compenser le départ de McLemore, les Rockets ont fait dans le local puisqu’ils ont proposé un « two-way contract » à Armoni Brooks, un arrière sorti de Houston qui devait initialement débarquer en Jeep Elite du côté d’Orléans. Finalement, ce shooteur avait annulé sa venue en France, et il était à l’aéroport, en partance pour la Nouvelle-Zélande lorsque les Rockets l’ont appelé !

« C’est juste excitant » a-t-il réagi sur Fox Sports. « C’est un rêve qui devient réalité que de pouvoir jouer en NBA, et de le faire dans la ville où j’étais à l’université, c’est juste génial. J’étais en fait à l’aéroport pour rejoindre la Nouvelle-Zélande quand j’ai eu un appel. Ils m’ont dit qu’ils me proposaient un two-way contract, et j’en ai pleuré. »

Les dirigeants le connaissent bien puisque Brooks a disputé la saison de G-League avec Rio Grande Valley Vipers et il y tournait à 16.8 points, 3.7 rebonds et 3 passes de moyenne.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.