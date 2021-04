Dallas a préparé la rencontre face à Utah comme un combat de boxe

Il y a des uppercuts qui font mal, mais dont on se relève paradoxalement plus fort. Les Mavs avaient déjà mordu la poussière à deux reprises face à Utah cette saison, au cours du mois de janvier. Deux matchs à sens unique, perdus 116-104 et 120-101 qui ont poussé la formation de Rick Carlisle à se pencher sur la façon d’aborder ce troisième affrontement la nuit dernière en l’absence de Kristaps Porzingis.

L’exemple de Mike Tyson

Avant la rencontre, le staff a ainsi pris soin d’évoquer Mike Tyson et sa « hit first mentality », cette posture d’agresseur perpétuel qui lui a permis d’écrire sa légende dans les années 1990. Pour vaincre le Jazz, c’est avec cet état d’esprit que les Mavs ont attaqué la rencontre.

« Les deux dernières fois que nous avons joué contre ces gars-là, c’est nous qui avons été frappés à la bouche en premier. Nous savions que nous devions être ceux qui frappaient ce soir. Notre niveau de présence physique a été bien meilleur sur toute la ligne. Je pense que c’était la clé du match. Ils nous ont sentis pendant la majorité de la rencontre », s’est remémoré Rick Carlisle.

En affichant un cinq majeur plutôt « tallball » avec la présence de Maxi Kleber et Dorian Finney-Smith aux côtés de Nicolo Melli, les Texans ont ainsi réussi à faire déjouer le leader de la conférence Ouest. En défense notamment, les Mavs ont laissé toutes leurs forces dans la bataille, réduisant ainsi le Jazz à 69 points inscrits après trois quart-temps, le plus faible total affiché par la franchise de Salt Lake City cette saison.

« La façon dont nous avons défendu, c’était la clé du match. Notre défense a été incroyable, ce qui n’est pas facile à réussir contre une équipe comme Utah. Ça a été la clé », a estimé Luka Doncic.

Dorian Finney-Smith, la clé du dispositif

Si tous les membres de l’équipe ont apporté pour épauler Luka Doncic (31 points, 9 rebonds, 8 passes décisives), comme le 5/5 à 3-points de Josh Richardson ou le match plein de Jalen Brunson (20 points), Rick Carlisle a tenu à féliciter deux joueurs en particulier : Dorian Finney-Smith et Nicolo Melli.

« Je savais que j’allais avoir des tirs parce qu’ils allaient mettre Rudy Gobert sur moi. Tout le monde dans l’équipe savait aussi que c’est lui qui allait défendre sur moi, donc ils me disaient de shooter tout le temps : ‘Si tu prends 15 shoots, c’est OK’ », a confié Dorian Finney-Smith, auteur de 23 points (record cette saison) à 5/12 derrière l’arc, dans la lignée de son équipe qui a réussi 47% de ses tentatives derrière l’arc (12/23).

« C’est un élément important de notre équipe », a ajouté Rick Carlisle qui a loué la performance de son joueur des deux côtés du terrain. « Nous avions besoin de sa défense, de ses rebonds et de son scoring. Nous étions presque sûrs qu’ils allaient remettre Gobert sur lui au début du match et que cela allait ouvrir beaucoup de paniers à 3-points. À la mi-temps, nous avons simplement dit : ‘Écoutez, c’est un combat de poids lourds et nous ne nous soucions pas des statistiques. Nous devons nous engager à fond dans tout ce que nous faisons’. En deuxième mi-temps, il s’est mis dans le coup et a marqué des paniers importants. Il a tout fait ce soir, y compris des drives, des lancers et défendre sur plusieurs positions ».

La ceinture du meilleur défenseur pour Nicolo Melli

À l’inverse, le Jazz, qui restait sur une soirée record face à Orlando, a été réduit à 27.3% de réussite derrière l’arc, à 12/44 au tir. De quoi faire basculer le rapport de force en faveur des protégés de Mark Cuban.

« La différence, c’est que nous sommes sortis et que nous avons été beaucoup plus physiques que la dernière fois que nous avons joué contre eux », a poursuivi Rick Carlisle, en citant Nicolo Melli, arrivé récemment à Dallas, comme un élément clé. « La ceinture du meilleur défenseur de ce soir est revenue à Nico Melli. Ses performances défensives ont été de loin les meilleures de l’équipe. Il a contribué à mettre en place notre approche plus physique en début de match, c’est donc lui qui a mérité la ceinture ».

Sur une série de cinq victoires, les Mavs sont en forme. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, comme la rappelé Rick Carlisle qui veut voir son équipe continuer à grappiller des places au classement.

« J’aime ce que nous faisons, j’aime la direction que nous prenons. Mais si vous demandez aux gars, ils vont vous dire que nous n’avons encore rien fait. Il y a un long chemin à parcourir, il y a beaucoup de terrain à rattraper, que nous avons perdu au début. Nous essayons d’entrer dans le Top 6 de la conférence Ouest, même si nous ne regardons pas vraiment le classement », a conclu l’entraîneur.