Les Kings et les Warriors se préparent aussi à accueillir du public

Comme les Lakers et les Clippers, les Kings et les Warriors ont obtenu le feu vert pour ouvrir les portes de leurs salles au public. A partir de la mi-avril, les autorités californiennes autorisent la présence de 1 500 à 2 000 spectateurs selon le taux d’incidence dans la région.

Côté Golden State, on s’est évidemment félicité de cette annonce, mais la franchise n’a pas donné de date précise pour le retour du public. Les dirigeants sont en contact avec les services de santé de San Francisco depuis plusieurs semaines, et ils font en sorte que le Chase Center soit la salle la plus sûre de tous les Etats-Unis.

A Sacramento, même satisfaction et la franchise évoque le retour du public « dans un futur proche » sans donner de match précis.