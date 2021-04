La résilience des Hornets

Depuis vendredi, Malik Monk a rejoint LaMelo Ball à l’infirmerie, et pour au moins deux semaines à cause d’une entorse de la cheville. Les Hornets perdent leur meilleur marqueur en sortie de banc, et forcément, on se dit que ce sera compliqué pour eux de conserver leur épatante 4e place. D’autant qu’ils se déplaçaient cette nuit contre un adversaire direct, Indiana, après en avoir pris 22 dans les dents la veille à Brooklyn.

Pour ne rien arranger, ils perdent Gordon Hayward en première mi-temps, lui aussi touché à une cheville ! Et pourtant, Charlotte va s’imposer avec la manière face aux Pacers (114-97), et James Borrego est plus que fier de ses joueurs.

« C’était mal embarqué. On a plusieurs joueurs en moins. On a des points en moins. Mais cette équipe continue simplement de se battre et elle trouve des solutions » apprécie le coach de Charlotte. « C’est sans doute l’une des victoires dont je suis le plus fier. En back-to-back, on arrivait de Brooklyn, et ils ont montré de la résilience et ils se sont ressoudés. C’est une grande victoire. »

Hayward absent toute la seconde mi-temps et Monk à l’infirmerie, c’est Miles Bridges qui va sortir son meilleur match de la saison avec 23 points. « C’est toujours dur de voir un coéquipier à terre, et j’ai eu le sentiment que tout le monde avait en tête d’élever son niveau de jeu » explique le dunkeur de Charlotte.

C’est cette mentalité qui séduit Borrego. « Gordon réalisait un match de dingue, et on aurait pu s’effondrer. On aurait pu abandonner. Mais ce groupe ne cède pas. C’est à l’image de notre saison, et on est conçu pour ça. »

Au coeur d’un road-trip de six matches, Charlotte prend la direction de Boston pour un nouveau match important dans la course aux playoffs et au « play-in ».