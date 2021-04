Passé de 0 sur 10 aux tirs à un record à 3-points, Evan Fournier essaie de garder la même attitude

On a bien cru pendant trois quart-temps qu’Evan Fournier allait encore vivre une soirée sans. Et puis, parfois, il suffit d’un tir pour remettre la machine en marche… Alors qu’on entame le dernier quart-temps, le Français en est à 1 sur 6 aux tirs, et son unique panier date du premier quart-temps. Une nouvelle soirée compliquée pour la recrue des Celtics même s’il était actif en défense, mais en deux minutes, il va se rassurer et rassurer tout le monde. Deux minutes pour réaliser un 4 sur 4 à 3-points. Point commun à tous ces paniers : une passe de Robert Williams, le jeune pivot des Celtics.

« Depuis que Evan est arrivé, mon priorité est de simplement faire en sorte qu’il puisse enchaîner » explique Williams. « Vous savez, quand vous êtes nouveau dans une équipe et que vous ne parvenez pas à mettre un tir, c’est un soulagement quand vous commencez à les mettre. On a donc continué de le servir, et une fois qu’il en a mis un, il en a mis 4 ou 5 de suite. On en avait besoin. »

En fait, Fournier va carrément réussir un 6 sur 6 à 3-points dans le quart-temps. Il devient même le seul joueur de Boston, avec Paul Pierce, à inscrire 20 points dans un quart-temps à 100% aux tirs. Alors qu’il décroche un record en carrière avec ses 7 tirs à 3-points, Brad Stevens le sort pour lui offrir une belle ovation du public. La fin de match parfaite, idéale pour oublier ce fameux 0 sur 10 aux tirs de sa première sortie.

« Franchement, je me sentais merdique, mais il faut passer à la suite »

« Evan est quelqu’un de très calme, et il n’avait pas l’air affecté par le fait d’avoir débuté par un 0 sur 10 aux tirs » souligne Brad Stevens. « Il n’avait pas l’air affecté par le fait qu’on ne lui donne pas suffisamment de tirs l’autre soir. Il essaie juste de trouver un moyen d’avoir un impact pour nous aider, et ce soir, on a fait un meilleur boulot pour le trouver, surtout une fois qu’il était lancé. »

Pour le Français, ce 0 sur 10 était tout de même très vilain… « Evidemment, on ne se sent pas bien au réveil. Je crois que je n’avais fait un 0 sur 10 de toute ma carrière » raconte-t-il. « Franchement, je me sentais merdique, mais il faut passer à la suite. Il y a un match le lendemain, et il faut avancer. Comme je l’ai répété plusieurs fois, j’essaie de rester dans l’instant présent, et de penser au lendemain. »

L’ancien arrière-ailier du Magic a désormais 28 ans, et avec plus de 500 matches au compteur et vu son profil, il sait qu’il y a forcément des passages à vide, mais aussi des lendemains qui chantent. « Au début de ma carrière, quand je ratais quelques matches de suite, j’avais l’habitude d’être vraiment dur avec moi-même, et de me parler de manière négative. On se sent vidé, et j’aurais été abattu toute la journée. A l’inverse, si je réussissais un bon match ou plusieurs de suite, je me sentais incroyablement bien. Comme si j’avais une confiance extrême… Mais sur la durée d’une saison de 82 matches, ou de 72 cette année, on ne peut pas se maintenir comme ça. Il faut être capable de jouer toute la saison avec la même attitude. Je pense que c’est simplement de l’expérience. »