À l’image de ses Lakers, Kyle Kuzma retrouve également du rythme

Seul rescapé de la razzia opérée sur la jeunesse des Lakers pour attirer Anthony Davis, Kyle Kuzma était attendu dans un rôle majeur, de troisième option, dans une équipe qui visait le titre. Mais irrégulier l’année dernière, Frank Vogel avait finalement décidé de le placer sur le banc pour lui donner ce rôle de sixième homme.

Record de points cette saison

Cette année, Kyle Kuzma doit prendre du galon notamment avec les absences longue durée d’Anthony Davis puis de LeBron James. Depuis la blessure du « King » face à Atlanta, il a retrouvé un rôle de titulaire. Et sur ses 7 dernières sorties, le joueur de 25 ans présente logiquement des stats en hausse par rapport à ses moyennes sur l’année.

18 points au lieu de 13, 8 rebonds au lieu de 7 et un peu plus de 4 passes contre seulement 1 habituellement. Hier soir, lors de la victoire face aux Kings (la troisième en quatre matchs), Kyle Kuzma a confirmé sa montée en régime avec son record de points sur la saison à 30 unités dont 10 dans le quatrième quart.

« Je pense que quand on a un gars comme Kuz qui a une bonne attitude chaque jour et qui apporte du positif au groupe avec sa bonne mentalité et ses qualités sur le terrain, on peut dire que c’est un gagnant. Nous l’avons vu l’année dernière lors de notre épopée pour remporter le titre et il continue sur cette voie cette année, surtout aujourd’hui avec nos absents où il est capable de nous porter vers la victoire » apprécie Frank Vogel.

Relever le défi défensif

Au-delà de ses points, Kyle Kuzma s’implique aussi beaucoup mieux en défense. Lors du match, les Kings ont shooté à un peu moins de 43% mais si on enlève le match quasi parfait de Harrison Barnes avec son 9/10 au tir, la formation de Luke Walton n’a converti que 36% de ses tentatives. La marque de la bonne défense de Los Angeles.

Placé sur Buddy Hield, il a aidé à contenir l’arrière à 3/11 dont 1/9 de loin, le gênant par sa taille et sa mobilité. Même s’il faut également avouer que l’arrière de Sacramento n’avait besoin de personne pour être maladroit, Kyle Kuzma lui offrant quelques tirs ouverts en se jetant trop vite, qui auraient changé toute la perspective de sa prestation s’ils étaient rentrés. Mais l’ailier fort de Los Angeles est satisfait de son impact.

« Je me suis dit en quelque sorte dans ma tête qu’il fallait que j’arrête de me faire marcher dessus. Je pense que relever ce genre de défi est la chose la plus importante » conclut-il.