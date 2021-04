Face à face, deux sérieux outsiders pour le titre de MVP : Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Un vrai combat hors catégories entre deux des cinq meilleurs marqueurs de la NBA et il a tenu toutes ses promesses. Le troisième quart-temps de Damian Lillard est exceptionnel, mais en face, le double MVP a plus de soutien, et surtout il a profité que les Blazers lui collent Jusuf Nurkic sur le dos en défense.

En premier quart-temps, le Bosnien fait le choix de l’attendre dans la raquette, et c’est logique puisque Giannis Antetokounmpo mène le jeu. Résultat : près du cercle ou à 4-5 mètres, il sanctionne.

C’est un choix délibéré de Portland qui ne l’agresse pas. Pas de prise à deux, pas de pression sur son dribble, et le double MVP prend ce qu’on lui donne. « On doit faire un choix. On veut le prendre à deux, mais en même temps, on ne veut pas qu’il ressorte la balle à 3-points » expliquera Terry Stotts à propos de la stratégie des Blazers. En clair, les Blazers préféraient prendre des 2-points du Grec, plutôt que des 3-points de ses coéquipiers.

« Il est juste naturellement plus doué que n’importe qui »

En deuxième quart-temps, changement tout de même de stratégie avec Robert Covington et Norman Powell qui défendent plus dur sur lui. Même résultat pourtant puisque le Grec en est déjà à 7/7 aux tirs ! Le festival continue, et comme souvent avec lui, on a l’impression de voir un adulte au milieu d’enfants. « J’ai simplement essayé de rester agressif, et ça fait partie de ces soirs où j’ai été adroit dans la raquette » expliquera-t-il après le match.

On peut même dire très adroit puisqu’il va finir le match à 18/21 aux tirs ! En fait, le « Greek Freak » ne va manquer que trois tirs, ses trois tentatives à 3-points…

Et quand les Blazers l’envoient sur la ligne, il fait preuve d’une adresse rare avec un 11/13 ! « Il a vraiment été bon » résume Mike Budenholzer. « Il a réalisé quelques superbes finitions, il a mis quelques shoots en tête de raquette et sur la ligne des lancers. C’était vraiment un match spécial pour lui ».

À l’arrivée, la ligne de stats est superbe : 47 points, 12 rebonds, 2 passes et 3 contres à 85% aux tirs. En… 33 minutes pour une évaluation de 56 ! « Il est juste naturellement plus doué que n’importe qui » conclut Damian Lillard.