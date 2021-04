Programme du soir | Luka Doncic et Kristaps Porzingis au Madison Square Garden

Toronto reçoit Golden State sans Stephen Curry, à partir de 01h00 (beIN Sports 1) alors que Boston a l’occasion (et le devoir) de se relancer, à partir de 01h30, face à Houston.

À suivre également le duel entre les Pacers et les Hornets, à partir de 02h00, alors que les Pelicans seront toujours privés de Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball face aux Hawks (03h00, beIN Sports Max 4).

Rudy Gobert et le Jazz font de leur côté face aux Bulls de Nikola Vucevic au même moment alors que le choc de la nuit aura lieu à Portland, où Damian Lillard et ses coéquipiers, qui restent sur quatre victoires consécutives, défient les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Ce sera à suivre à partir de 04h00.

