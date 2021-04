Killian Hayes de retour demain face aux Knicks

Blessé depuis le 7e match de la saison, suite à une déchirure labrale de la hanche, Killian Hayes va enfin pouvoir effectuer son retour sur les parquets. Selon The Athletic, il rejouera ainsi demain, lors de la réception des Knicks !

Le Français aura donc 24 matchs pour travailler avec ses coéquipiers, dans une fin de saison sans doute sans enjeu pour la troupe de Dwane Casey, actuellement dernière à l’Est avec 14 victoires pour 34 défaites.

Mais ce sont des rencontres importantes pour le 7e choix de la dernière Draft, qui doit construire des habitudes et prendre ses marques dans le jeu NBA, après des débuts poussifs, marqués par une grosse maladresse (13/47 au tir dont 5/20 à 3-points au total). Il devrait en tout cas revenir dans un rôle de remplaçant, la place de titulaire, sans training camp ni Summer League, ayant peut-être été un peu trop lourde à porter pour le jeune tricolore.

« Je l’ai peut-être mis en difficulté en le faisant débuter d’entrée », expliquait Dwane Casey. « Je voulais le jeter dans le grand bain. C’est sans doute la raison pour laquelle il n’a pas aussi bien joué qu’on le pensait. On veut le remettre en jeu lentement, avec les remplaçants ou aux côtés d’un deuxième meneur. On verra comment on procède, mais les matches restants seront pour le développement et lui permettre d’acquérir de l’expérience. »

Pour le coach de Detroit, le but est désormais de rattraper le temps perdu.

« On ne peut pas remplacer les matches ratés, mais nous allons compenser, avec la trentaine de matches restants, les Summer League ou par des entraînements individuels pendant l’été puis l’automne. C’est notre but pour lui, comme pour n’importe qui d’autre, et il s’agit de faire en sorte qu’il soit prêt pour le futur. »