Killian Hayes : « Personne ne souhaite se blesser dans sa première année »

Sept petits matches et puis s’en va… Alors que certains en faisaient déjà un candidat possible au titre de Rookie Of The Year, Killian Hayes a vécu un début de saison galère sur les terrains avec de la maladresse, et surtout une grosse blessure à la hanche. Au départ, on pense que c’est une simple chute, et donc un coup à la hanche, mais les examens montrent une déchirure d’un cartilage, et l’angoisse commence pour le rookie de Detroit.

« Quand c’est arrivé, je pensais que c’était quelque chose de bénin. Je pensais que j’allais revenir en deuxième mi-temps. Mais quand j’ai essayé de courir, je n’ai pas pu » raconte le Français lors d’un point presse après l’entraînement de mardi. « J’ai passé une IRM le lendemain, et ils m’ont dit que la blessure était sérieuse. Dans ma tête, je me suis dit que j’allais être absent pour un moment, et quand ils ont parlé d’opération, j’ai eu peur. »

Une opération signifiait que sa saison était terminée, et forcément, ça a de quoi effrayer un rookie… « Surtout en début de carrière. Personne ne souhaite être blessé lors de sa première année. On veut être sur le terrain, apprendre et jouer » poursuit le jeune meneur de Detroit. « Je l’ai encaissé comme çà. J’ai vu plusieurs médecins, et ils ont dit que l’opération n’était pas nécessaire, et c’était une très bonne chose. »

« Je l’ai peut-être mis en difficulté en le faisant débuter d’entrée »

La bonne nouvelle, c’est qu’il est de retour à l’entraînement, et le staff lui a dit qu’il pourrait reprendre le chemin des terrains dans « deux à trois semaines« . Selon Dwane Casey, c’est une reprise progressive, et on devrait donc le revoir début avril, pour disputer les six dernières semaines de saison régulière. Son coach a déjà son idée pour la suite, il s’agira de préparer la saison prochaine.

« Je l’ai peut-être mis en difficulté en le faisant débuter d’entrée. Je voulais le jeter dans le grand bain, et il l’a fait. C’est sans doute la raison pour laquelle il n’a pas aussi bien joué qu’on le pensait. On veut le remettre en jeu lentement, que ce soit avec les remplaçants ou aux côtés d’un deuxième meneur de jeu. On verra comment on procède, mais les matches restants seront pour le développement et lui permettre d’acquérir de l’expérience. »

Pour le coach de Detroit, le but est de rattraper le temps perdu, même si cette indisponibilité a permis à son rookie de prendre du recul et de passer beaucoup de temps à analyser les vidéos.

« On ne peut pas remplacer les matches ratés, mais nous allons compenser, avec la trentaine de matches restants, les Summer League ou par des entraînements individuels pendant l’été puis l’automne. C’est notre but pour lui, comme pour n’importe qui d’autre, et il s’agit de faire en sorte qu’il soit prêt pour le futur. »