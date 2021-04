Inspirations « spatiales » et « martiennes » plus précisément pour la dernière « Cosmic Unity » à paraître : la « Space Hippie » s’affiche en coloris essentiellement bleu-ciel et gris, magnifiés par quelques touches d’orange au niveau du talon et des logos présents sur la chaussure.

Le signe « Nike » en TPU (polyuréthane thermoplastique) recyclé fait ressortir un côté marbre, et mord sur la semelle bleu-clair « granite » en « Crater Foam », matériau dur fabriqué à partir de matières recyclées, déchets d’usines surnommés « débris spatiaux » au sein de la marque à la virgule. On est bien dans le thème !

Repoussée deux fois ces dernières semaines, la « Space Hippie » est désormais disponible au prix de 150 euros.

(Via SneakerNews)

—

