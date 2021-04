Kevin Love et Matthew Dellavedova prêts à aider les Cavaliers à grandir jusqu’à la fin de saison

Auteurs d’un début de saison prometteur, avec leur bilan positif après 15 matchs (8 victoires pour 7 éfaites), les Cavaliers sont depuis bien rentrés dans le rang. Il faut dire que la franchise de l’Ohio, parmi les équipes les plus jeunes de la ligue (24.9 ans de moyenne d’âge), n’a pas été épargnée par les blessures de leurs vétérans, censés encadrer les Collin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro et autre Jarrett Allen.

Les deux plus vieux joueurs de l’effectif, à savoir Kevin Love (32 ans) et Matthew Dellavedova (30 ans), ont ainsi raté la quasi totalité des matchs de Cleveland en 2020/21.

Kevin Love très heureux

Avant ce jeudi soir, Kevin Love n’avait ainsi disputé que quatre rencontres avec Cleveland cette saison, tandis que Matthew Dellavedova n’en avait quant à lui disputé aucune. Mais les deux joueurs, champions avec les Cavaliers en 2016, ont enfin fait leur retour à la compétition la nuit dernière, face aux Sixers.

Une délivrance pour Kevin Love, auteur de 13 points (tous dans le premier quart-temps) en 20 minutes contre Philadelphie, dont la reprise a longtemps été retardée et perturbée à cause d’une blessure au mollet droit, contractée en pré-saison. Revenu sur les parquets à la mi-mars, le quintuple All-Star avait ensuite repris deux semaines d’arrêt après s’être de nouveau fait mal au même endroit.

« Je ne suis pas encore [à mon meilleur niveau], mais je suis confiant quant à ma capacité à retrouver du rythme », livrait ainsi Kevin Love. « Le jeu m’avait tellement manqué. Ce plaisir que d’être sur le terrain et de me sentir à nouveau moi-même, ça m’a vraiment rendu heureux. […] Je sais que [Matthew Dellavedova] était lui aussi incroyablement heureux d’être de retour. C’était un peu imprévu de revenir en même temps. Mais nous savons tous les deux ce qu’il faut pour gagner et nous voulons nous assurer que nos coéquipiers apprennent et aillent dans la bonne direction. Surtout les plus jeunes, qui seront le cœur de notre équipe, à l’avenir. »

Deux vétérans de luxe pour encadrer les jeunes

Pour Matthew Dellavedova, l’attente a été bien plus longue car on ne l’avait pas revu en match officiel depuis mars 2020. À une époque où le Covid-19 n’avait pas encore bouleversé le fonctionnement de la NBA. Et le meneur aurait carrément pu ne jamais rejouer puisque son choc à la tête, survenu le 12 décembre 2020 en pré-saison, menaçait tout simplement la suite de sa carrière.

Entre ce choc à la tête, donc, ses étourdissements et un traumatisme cervical, auxquels il fallait ajouter une appendicectomie, « Delly » aurait pu être contraint de prendre sa retraite, d’autant plus qu’il ne pouvait plus supporter le moindre bruit, que ce soit à la salle ou chez lui.

Finalement, il n’en fut rien et le revoilà enfin aux côtés de ses coéquipiers, quasiment 13 mois plus tard.

« Je ne pouvais pas aider », raconte l’Australien à propos de sa période de convalescence. « Je faisais en sorte d’envoyer des messages à certains coéquipiers par-ci par-là, mais ce n’est pas pareil que d’être sur le banc, à leur parler aux temps-morts et quand ils sortent, ou d’être sur le terrain avec eux. »

Forcément, les retours de Kevin Love et Matthew Dellavedova ravissent tout particulièrement J.B. Bickerstaff, qui peut désormais s’appuyer sur deux joueurs d’expérience capables d’aider au développement de ses jeunes pépites, tout en les soulageant sur le terrain. Principalement à la création et au niveau de la charge de responsabilités.

« Kevin [Love] est un très bon joueur », lance d’abord le coach des Cavaliers. « Il rend ses coéquipiers meilleurs et ils n’ont même pas l’habitude de jouer avec lui. Plus ils seront à l’aise avec lui, plus il sera bon et plus nous le serons collectivement. […] [Matthew Dellavedova] n’a pas joué depuis 13 mois, mais il n’était pas mentalement déconnecté depuis. Cela démontre son engagement, son dévouement et ce que peut apporter l’intelligence de jeu. Vous pourrez toujours avoir un impact, quand vous jouez et pensez comme il le fait. C’est le coéquipier modèle, c’est le rêve de tout entraîneur avec la façon qu’il a d’appréhender le jeu. […] Ils rendent tous les deux leurs coéquipiers plus à l’aise. Ils leur font comprendre qu’ils peuvent compter sur eux. Nos joueurs apprennent encore à jouer avec eux et ils ont l’occasion d’observer deux professionnels, deux professionnels de haut niveau. »

Objectif « play-in » pour Cleveland

Bien sûr, comme l’a rappelé J.B. Bickerstaff, des automatismes restent encore à créer entre les deux vétérans et le reste du groupe, et en particulier avec les plus jeunes, en vue d’une fin de saison que Kevin Love et Matthew Dellavedova espèrent réussie. Actuellement 14e de la conférence Est, les Cavs possèdent n’ont en effet que trois matchs de retard sur la 10e place, synonyme de « play-in », et surtout six sur le Top 8.

« Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je pense que nous pouvons bien terminer et mettre un dernier coup d’accélérateur, malgré le nombre de matchs qu’il nous reste », juge ainsi l’intérieur.

Même son de cloche chez le compétiteur invétéré qu’est « Delly ».

« La conférence Est est très serrée et nous devrions avoir l’objectif d’au moins atteindre le « play-in », si ce n’est d’atteindre les playoffs », estime le meneur. « Je pense que c’est la chose la plus importante dont nous devons maintenant parler. Il nous reste 24 matchs, donc lançons une série et battons nous pour quelque chose. »