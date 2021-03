Kevin Love : « Même à 0 sur 50 aux tirs, j’aurais quand même été content »

Contraint de regarder ses partenaires depuis environ trois mois, Kevin Love a enfin renfilé ses chaussures afin d’aider ses coéquipiers contre les Pelicans.

Malheureusement pour lui, son retour n’a pas empêché la large défaite des siens face aux coéquipiers de Zion Williamson. Auteur de 4 points en 10 minutes, l’ancien intérieur de Minnesota savoure tout de même son retour à la compétition.

« Jouer au basketball est ce que j’aime faire, ça fait tellement partie de moi. Après avoir été écarté des terrains l’année dernière et maudit avec ces blessures, je suis juste on ne peut plus heureux d’être de retour » s’est exprimé Love au micro d’ESPN. « Les choses s’améliorent. Il me faudra sans doute quelques semaines pour retrouver mon niveau. Mais je voulais juste aller sur le terrain plus que toute autre chose. »

Bien que blessé au mollet, Love assure que l’aspect mental représentait la partie la plus compliquée de sa convalescence. « Je ne veux pas exagérer mais cette situation a été assurément plus éprouvante mentalement que physiquement. C’était vraiment compliqué mentalement. J’en avais tellement marre de faire du vélo et du cardio. Il y a deux, trois semaines, c’était la première fois de ma vie que je voulais absolument faire des sprints. »

« C’est intéressant de voir ce qu’on peut faire avec lui au poste 4 »

Logiquement limité au niveau des minutes après des mois sans compétition, l’ailier-fort estime avoir franchi un cap pendant le All-Star Break même si ça reste pour l’instant compliqué d’un point de vue physique. « A mon retour, j’ai eu un bon entrainement. Je crois qu’on en était au seuil des 8 semaines et le lendemain de l’entrainement j’avais des courbatures. Mentalement, c’était tout ce dont j’avais besoin pour surmonter cette épreuve. Ensuite il y a eu le All-Star Break et j’ai franchi un cap. »

Déjà pas le plus athlétique quand il est au top de sa forme, Love espère retrouver sa condition physique ces prochaines semaines. « Maintenant j’espère que sur ces prochaines semaines, je commencerai à me sentir de mieux en mieux et que je ne serai pas aussi courbaturé. La douleur au mollet a quasiment disparu, et j’espère que ma détente reviendra entre-temps. »

Le retour de Love densifie l’effectif de JB Bickerstaff qui souhaite l’utiliser au mieux pour écarter le jeu. « C’est intéressant de voir ce qu’on peut faire avec lui au poste 4 et voir à quel point il est dur à défendre avec sa manière de provoquer les fautes. Il doit retrouver le rythme. Il doit se sentir à l’aise pour retrouver le rythme d’un match. Mais il va être très important pour nous afin d’écarter le jeu. »

Avec comme prochain match les Hawks dans la nuit de dimanche à lundi, le joueur de 32 ans ne se prend pas la tête sur son niveau de jeu actuel : « J’étais éloigné des terrains depuis tellement longtemps et je suis donc tellement heureux d’être ici. Même à 0 sur 50 aux tirs, j’aurais quand même été content. »