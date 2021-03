Les Pelicans se vengent méchamment sur les Cavaliers

Les retours de Larry Nance Jr et de Kevin Love n’auront pas suffi pour les Cavs, quasi-inexistants sur le parquet de New Orleans. Humiliés la veille par Minnesota dans cette même salle, les Pelicansn’ont pas eu à forcer leur talent, sauf peut-être celui de Brandon Ingram en quête de rachat après son 5/14 de la veille, pour l’emporter par 34 points d’écart.

Le premier quart-temps est marqué par le show Ingram-Williamson (13 points chacun), le premier avec son adresse à 3-points et le second tout en puissance près du cercle (21-15). Collin Sexton fait plus que de la résistance en alignant les paniers mais le bon passage de Jaxson Hayes, auteur de 6 points dont un alley-oop fracassant sur un service de Nickeil Alexander-Walker, permet aux locaux de rester en tête (29-24).

Malgré les deux paniers de Dylan Windler qui remettent les deux équipes à égalité, Zion Williamson fait une nouvelle fois parler son physique avec un 2+1 et un lay-up qui refait passer New Orleans à +5 après 12 minutes (34-29).

Le calvaire des Cavs

La paire Williamson-Hayes continue d’alimenter la marque. Là encore, le run tenté en solo par Collin Sexton ne suffit pas à inverser la tendance. Les Pelicans alignent alors un 9-0 conclu par Steven Adams pour passer à +15 (56-41). Les six points de Nicolo Melli ainsi que le alley-oop entre Eric Bledsoe et Steven Adams accentuent l’écart jusqu’à +21 juste avant la pause (69-48).

Les Cavs continuent de prendre l’eau au retour des vestiaires, impuissants face à l’adresse de Brandon Ingram qui fait passer l’écart à +30 d’un panier à mi-distance (85-55) et contribue à un 12-2 qui ne fait qu’alourdir la note (91-55).

Nickeil Alexander-Walker score le 3-points qui offre le plus gros écart du match à son équipe (100-60). Plus de sept longues minutes, le calvaire des Cavs se termine enfin. Comme les Pelicans avant eux, les coéquipiers de Kevin Love vont tâcher de vite oublier cette triste soirée, conclue sur le score de 116-82.