Doc Rivers assure avoir échangé avec Vincent Poirier

« Le coach ne m’a même pas envoyé un message alors que je sais qu’il en a envoyé à d’autres. » Vincent Poirier n’a pas caché son ressentiment vis-à-vis des Sixers, et particulièrement de Doc Rivers, et de leurs « manières » au moment d’être transféré vers les Knicks, avant d’être coupé.

Dans la foulée, Doc Rivers a donc été interrogé sur les commentaires de son ancien intérieur. Sans s’étendre, il a lâché : « Je ne me mêle pas de ces conneries et vous le savez. Vincent et moi avons parlé. J’imagine que ce genre d’histoires sont pour les journaux. Je vous laisse faire. Je ne mêle pas de ce genre de choses. »

Le coach n’a toutefois pas précisé si la discussion avec le Français a eu lieu au moment du transfert ou bien après les commentaires de Vincent Poirier.

« Je ne demande pas qu’il me fasse des compliments mais juste un message pour me souhaiter bonne continuation », avait-il déploré. « On n’est pas de la marchandise, on reste des êtres humains. C’est un minimum d’envoyer un message, de dire que la situation était compliquée mais merci pour ton professionnalisme. Un truc bidon, même s’il ne le pense pas vraiment… »