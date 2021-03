Vincent Poirier : « On n’est pas de la marchandise, on reste des êtres humains »

La NBA ne réussit pas à tous les Européens, et Vincent Poirier en fait l’amère expérience depuis son arrivé outre-Atlantique. Signé pour deux saisons par les Celtics, il a donc vécu deux transferts en quelques mois, pour finalement être coupé par les Knicks dont il ne portera jamais le maillot. Évidemment, il sait que c’est un « business » et que ça arrive tous les jours, mais il aurait aimé un peu d’humanité et d’élégance de la part des Sixers.

« J’aurais aimé que quelqu’un me dise : « On s’est trompé », « Tu ne peux pas jouer avec nous ». J’aime bien quand les choses sont cash, carrées. Le coach ne m’a même pas envoyé un message alors que je sais qu’il en a envoyé à d’autres » regrette le Français dans les colonnes du Parisien. « Je ne demande pas qu’il me fasse des compliments mais juste un message pour me souhaiter bonne continuation. On n’est pas de la marchandise, on reste des êtres humains. C’est un minimum d’envoyer un message, de dire que la situation était compliquée mais merci pour ton professionnalisme. Un truc bidon, même s’il ne le pense pas vraiment… »

Désormais libre de tout contrat, Vincent Poirier peut rentrer en Europe, mais il se donne encore une chance de jouer en NBA. Le plus important, c’est de jouer…

« J’ai dit à mon agent que ma priorité était de participer aux Jeux olympiques cet été et qu’il me fallait des garanties de temps de jeu. J’ai déjà perdu trop de temps. Il faut trouver le meilleur endroit. Il y a deux ou trois pistes en NBA mais je n’en sais pas plus, c’est mon agent qui gère. »

En attendant, il s’entraîne dans son coin, et si rien ne se concrétise, il rentrera en Europe…