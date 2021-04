Avant de revenir au Madison Square Garden, Kristaps Porzingis sort la boîte à souvenirs

Lors de sa Draft chez les Knicks il y a maintenant plus de quatre ans, Kristaps Porzingis suscitait beaucoup d’interrogations quant à son véritable niveau pour un joueur drafté en 4e position.

Mais après trois ans du côté de New York, le Letton avait mis la pression sur la franchise pour partir, pour au final être impliqué dans un trade comportant sept joueurs dont DeAndre Jordan ou encore Dennis Smith Jr.

Une blessure qui a tout gâché

Déjà revenu en 2019 au Madison Square Garden, l’intérieur de Dallas va de nouveau croiser le fer avec son ancienne franchise, non sans une pointe d’émotion, comme lorsqu’on lui demande si la ville de New York lui manque. « C’est le cas » avoue ainsi Kristaps Porzingis. « La ville me manque, le Madison Square Garden me manque. J’ai beaucoup de bons souvenirs ici. À chaque fois que je reviens, c’est spécial. Beaucoup de gens me reconnaissent et me montrent du soutien et de l’amour. C’est toujours bon de revenir ici. »

Aux côtés de Carmelo Anthony puis en tant que leader lors de sa troisième et dernière année chez les Knicks, Kristaps Porzingis s’est révélé comme cette « licorne », un joueur de 2m20 capable d’artiller de partout.

En pleine bourre individuellement et à seulement 22 ans, le Letton devait participer au All-Star Game… sauf qu’il y a eu cette terrible blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un an et demi. « Beaucoup de choses se sont produites dont ma blessure au genou. C’était un moment compliqué, j’ai été absent un long moment et ça a provoqué un effet domino. Depuis, plein de choses se sont passées et voilà le résultat. »

De nouvelles ambitions à Dallas

« Qui sait ce que nous aurions pu faire si je n’avais pas été blessé. De multiples scénarios auraient pu se produire. Mais c’est ainsi. Maintenant je suis dans ma seconde année à Dallas. J’ai de bons souvenirs à New York et la ville me manque, tout comme les fans. J’ai passé du bon temps quand j’étais là-bas » assure KP.

Désormais, Kristaps Porzingis doit se faire à son nouveau rôle, comme lieutenant de luxe derrière Luka Doncic. Toujours sujet aux blessures, l’intérieur parvient tout de même cette année à tout de même proposer un exercice de bonne facture avec 20 points, 9 rebonds et un peu moins de 2 contres de moyenne, en shootant à 37% au large.

Mais avant de retrouver son ancienne salle, Kristaps Porzingis se méfie de ces nouveaux Knicks, qui proposent un niveau leur permettant d’être aujourd’hui virtuellement qualifiées en playoffs.

« Ils sont bons, ils jouent dur, ils jouent un petit peu plus lentement mais ils prennent leur temps et ils ont un bon groupe. Ils défendent très bien, c’est une équipe très solide. Ce n’est pas une équipe que nous pouvons prendre à la légère en pensant que nous allons les battre facilement, surtout au Madison Square Garden. Donc nous abordons très sérieusement ce match et on va bien se préparer pour les affronter » conclut-il, méfiant.