Pour remercier Patrick Williams de lui avoir cédé le numéro 9, Nikola Vucevic a sorti le chéquier

Beaucoup de joueurs ont des préférences concernant le numéro de leur maillot. Pour Nikola Vucevic, son choix se porte depuis toujours sur le numéro #9 qu’il arbore depuis ses débuts à Orlando, soit 594 rencontres. Un hommage à son père, qui portait aussi le #9, et à Michael Jordan, qui avait le #9 avec la « Dream Team ».

Sauf qu’en arrivant chez les Bulls lors de la « trade deadline », le chiffre fétiche était déjà pris par Patrick Williams.

De ce fait, le Monténégrin avait demandé à Steve Pankow, un des responsables de l’équipementier chez les Bulls, s’il était possible de récupérer le numéro du rookie.

« Vooch m’a dit que le #9 était spécial pour lui et qu’il le portait depuis longtemps. De base, j’allais juste lui donner. Mais Steve (Pankow) et quelques vétérans sont venus me dire qu’habituellement, on doit recevoir de l’argent ou quelque chose en échange. À ce moment-là, je me me suis dit : ‘Mec, tu peux juste le lui donner et lui souhaiter la bienvenue.’ Mais la première fois que j’ai discuté avec Vooch par message, je lui ai demandé s’il voulait vraiment le numéro 9. Il m’a répondu que oui, il m’a juste donné son prix, et c’était acté » raconte le rookie.

Place au numéro 44 pour Patrick Williams

Le montant de cette somme ? « Ça reste confidentiel » évoque-t-il avec le sourire. « Mais comme je le disais, j’allais lui donner gratuitement. Ça montre juste le genre de personne qu’il est. Même quand je lui ai dit que j’allais lui donner gratuitement, il m’a dit non. »

Désormais, le joueur de 19 ans arbore le #44. Il souhaitait reprendre son numéro #4 qu’il portait à l’université mais ce chiffre a été retiré en hommage à Jerry Sloan.

Même s’il lui a donc pris son numéro, Patrick Williams est ravi de pouvoir jouer aux côtés de Nikola Vucevic. « Il est bon dans ce qu’il fait. Il essaye d’étirer les défenses et ça nous ouvre des espaces pour moi et les coéquipiers. Et même quand nous avons besoin d’un panier ou d’aller sur la ligne, nous lui donnons la balle au poste et on le laisse faire son job. C’est vraiment le bon mec à avoir dans son équipe. Et dans le vestiaire, c’est un bon gars de ce que je sais et de ce que je peux voir. Il colle parfaitement à notre culture. Il rend les choses plus faciles pour nous. »