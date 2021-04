Luka Doncic sans pitié avec Boston

Les deux formations sont tout sourire à l’entre deux, mais les visages vont vite se fermer dès les premières séquences de la rencontre. Kristaps Porzingis plante à mi-distance sur Jaylen Brown à deux reprises, mais le All-Star de Boston lui répond sur l’action suivante, en allumant de loin. Aucun round d’observation, et l’ancien de California n’a pas peur de la différence de centimètres avec le géant Letton. Mais la menace commence à venir de Luka Doncic qui donne la première main aux visiteurs (14-7).

Evan Fournier entre en jeu, et le natif de Charenton se montre sans attendre en scorant de près et en mettant de l’intensité en défense sur Josh Richardson. Tim Hardaway Jr. apporte un coup de boost offensif à son équipe, et KP propose un petit clinic de shoots, et détourne quelques tirs de son côté du terrain. Doncic commence à monter en puissance, et la star Slovène met quelques moves dont lui seul a le secret. Après les douze premières minutes, les hommes de Rick Carlisle sont devant (30-25).

Le festival Doncic

Nicolo Melli apporte sa lecture de jeu à la « second unit » texane, qui joue de manière très fluide depuis quelques minutes. Jayson Tatum sort de sa torpeur en attaque, et l’entente avec Fournier est intéressante, avec le Français qui convertit à mi-distance sur un caviar de son nouveau leader. Mais le collectif des C’s patine, et la défense laisse un peu trop d’espaces pour espérer mieux pour le moment au score (45-36).

Brad Stevens fait entrer Luke Kornet pour tenter de calmer Porzingis, mais les Mavericks ont le contrôle des opérations. Doncic enchaine les step-back à 3-points, et l’entraîneur de Boston n’arrive pas à trouver la solution pour stopper l’hémorragie. Brown tente de marquer quelques points de près afin de secouer les intérieurs adverses, mais Doncic poursuit son festival (24 points déjà) et il met la misère à Marcus Smart, qui commence à fulminer. Les hommes de Rick Carlisle effectuent peut-être leur mi-temps la plus aboutie de la saison, et rejoignent les vestiaires avec un beau matelas d’avance (64-45).

Jalen Brunson en facteur X

Les pensionnaires du TD Garden déçoivent pour le moment. La défense de Tatum et compagnie ne fait pas le boulot, et les Mavericks continuent leur marche en avant, sans être trop gênés par leurs hôtes du soir. Seul Brown joue à son niveau pour Boston, et malgré un rapide 8-0, les joueurs de coach Carlisle sont toujours bien devant (78-61). Jalen Brunson est impeccable en sortie de banc, dans son rôle de back-up à la baguette.

Kornet tente de calmer Porzingis, mais le Letton est bien trop rapide sur ses mouvements pour être perturbé par les longs segments de l’ancien intérieur des Bulls. Rien ne va pour les joueurs du Massachusetts, et après les trois quarts de la rencontre, ils affichent toujours un retard inquiétant (90-73).

Les Celtics proches du hold-up

Evan Fournier se montre agressif pour cette entame de dernier quart, mais le duo Doncic-Brunson fait beaucoup de dégâts, jouant avec une grande malice en attaque. Kemba Walker, très moyen avec son tir, se réveille et va chercher le cercle et provoquer deux fautes du Maxi Kleber, qui tombe sur la même feinte. Smart décide de serrer un peu plus la vis sur Doncic, qui conteste chaque contact au corps arbitral, avant de faire une faute offensive, et de prendre une technique.

Les C’s, pourtant hors sujet il y a quelques minutes encore, sont encore en vie (98-91). Evan Fournier et ses équipiers poussent, et Jayson Tatum monte en puissance au meilleur moment. Les deux équipes jouent « small ball », et Doncic colle un tir à dix mètres pour donner un peu d’air aux siens. Ses coéquipiers perdent quelques ballons précieux, et le regardent un peu trop jouer, alors que le jeune Slovène demande un peu plus d’aide.

Alors qu’on pensait que c’était bouclé, les Celtics profitent de deux grossières erreurs pour recoller à deux unités à 12 secondes du terme (109-107) ! Rick Carlisle est fou de rage, et demande à ses joueurs de jouer calmement. Les Texans suent à grosses gouttes, mais ils ne tremblent pas pour assurer une victoire méritée (113-108).