Nick Nurse sur la situation des Raptors : « Le futur, c’est maintenant »

Les quatre succès de suite mi-février n’étaient qu’une courte embellie. Car avec 12 défaites sur les 13 derniers matches, les Raptors sont toujours en grande difficulté. Les champions 2019 occupent la 11e place de la conférence Est, la dernière de leur division même, et les semaines passent.

Si bien que l’ambition de Kyle Lowry et des Canadiens, c’est-à-dire finir à la 5e ou 6e place, semble bien illusoire en ce moment. Il faut déjà penser à se qualifier pour les playoffs, ou au pire pour le « play-in ».

« Je ne vis pas sur une autre planète », déclare Nick Nurse à Sports Net, quand on lui demande ce qu’il pense du classement. « On a des problèmes divers. Je suis surtout étonné de voir qu’on est capable de se battre avec des équipes qui ont gagné plus de 30 matches, qu’on peut se donner une chance. On n’a plus le temps d’attendre, on doit commencer à gagner. Ce n’est pas comme si on avait un plan pour l’avenir. Le futur, c’est maintenant. »

Sans être brillants, les Raptors étaient à 16 victoires en 31 matches le 22 février. Puis les absences liées au Covid-19 ont plombé la formation canadienne. Pendant plusieurs jours, la franchise a été privée de trois titulaires et d’une grande partie du coaching staff. C’est pourquoi Nick Nurse n’est pas trop sévère envers ses troupes.

« C’est dur pour moi d’être en colère », poursuit le coach. « Je pense que les joueurs sont dedans, ils essaient, mais ils n’y arrivent pas comme ils le voudraient. C’est plus difficile de revenir de ce truc (le Covid-19) qu’on ne l’imagine. On est au milieu de quelque chose d’expérimental. J’espère qu’on va avoir un peu de repos et qu’on va retrouver du jus dans les jambes. Qu’on sera plus physique, plus fort mentalement et physiquement. »

Le calendrier des prochaines semaines est plutôt clément pour les Raptors. Au programme, il y aura notamment deux matches contre le Thunder et les Cavaliers, ou des rencontres face aux Wizards et au Magic. C’est donc idéal pour retrouver des couleurs et enfin gagner des rencontres.

« On doit être conscient qu’on est dans une mer agitée », compare Nick Nurse au Toronto Sun, sous forme de conclusion. « On n’a connu qu’une seule période de mer calme où a battu certaines des meilleures équipes de la ligue en quelques jours. Ensuite, il y a eu la coupure et le Covid-19 et là, c’est plus agité que jamais. On ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit, il n’y a aucune excuse. On doit réagir. »