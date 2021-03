Toujours ambitieux mais diminués, les Raptors serrent les dents

Après leur victoire contre Houston le 26 février dernier, les Raptors étaient à la quatrième place de la conférence Est. Cinq matches et cinq défaites plus tard, ils sont descendus à la onzième place !

Cette dégringolade s’explique notamment par les absences de Pascal Siakam, Fred VanVleet et O.G. Anunoby, bloqués par le protocole Covid-19. Les Raptors sont diminués et forcément, pour lutter au quotidien, sans leurs deux meilleurs marqueurs (Pascal Siakam et Fred VanVleet pèsent 40.2 points de moyenne), c’est très difficile.

« Il suffit de regarder la feuille de statistiques et tout est dit », constate Nick Nurse pour Sports Net, pour analyser la défaite face à Chicago. « Ils ont neuf joueurs qui marquent plus de dix points, et nous, notre quatrième meilleur marqueur est à six unités. C’est dommage cette défaite, car on n’était pas si loin. On a fait le boulot défensivement, les Bulls shootaient mal, et on a eu des shoots à 3-pts ouverts. On n’a pas mis dedans. »

Dans cette saison qu’il qualifie de « bizarre », le coach attend de pouvoir aligner à nouveau son groupe au complet pour rattraper le temps perdu et ces sept défaites en huit matches.

« Je le répète depuis quelques semaines. On va devoir trouver une façon d’assembler les pièces du puzzle. J’espère qu’on va gagner avant le retour de tout le monde, ce qu’on n’a pas été capable de faire jusque-là. On a encore une marge de progression. »

« On veut la sixième ou la cinquième place. On n’est pas si loin »

Kyle Lowry tient le même discours : les Raptors ne peuvent évidemment pas présenter leur meilleur visage en étant si diminués. Mais les ambitions restent les mêmes.

« On a cinq joueurs en moins (il faut ajouter Malachi Flynn et Patrick McCaw aux trois joueurs déjà cités), dont trois titulaires, donc ça change tout », insiste le meneur de jeu. « Quand ils seront de retour, on pourra évoluer à notre vrai niveau. Il n’y a pas plus de pression car on veut toujours viser la sixième place pour ne pas jouer de « play-in ». Oui, à la septième ou à la huitième place, il y a encore quelque chose à jouer, mais on ne cherche pas ça. On veut la sixième ou la cinquième place. On n’est pas si loin. »

Le champion 2019 n’a pas tort puisque le récent parcours de Toronto le prouve. En seulement cinq matches, les Raptors ont perdu sept places au classement.

La conférence Est reste très ouverte, par conséquent ils peuvent refaire ce retard en très peu de temps. La preuve : ils n’ont que trois succès de retard sur la sixième place, qu’ils visent, occupée par Charlotte actuellement.

« Tout le monde parle du classement de la conférence, car elle est très resserrée », remarque Norman Powell. « On gagne un match et on est quatrième, on perd deux matches et on est onzième. Quand les absents seront de retour, on aura la capacité de faire une série positive, d’accumuler les victoires. On a encore du temps devant nous. Ce n’est pas le moment de paniquer. »