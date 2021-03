Les Raptors et les Kings ont mis les femmes en avant aux commentaires

La question de la place des femmes a fait évoluer la NBA ces dernières années. La parité est encore loin d’être atteinte et n’est pas vraiment le but, mais on note tout de même une évolution à des postes clés notamment, comme Michele Roberts, présidente du syndicat des joueurs, qui, bien que sur le départ, a été la première femme à occuper un tel poste dans l’une des quatre ligues professionnelles majeures du sport américain.

On peut aussi citer Jeanie Buss, propriétaire majoritaire des Lakers, Cynthia Marshall, CEO des Mavs, Sashia Jones, vice-présidente en charge du développement des joueurs et de l’engagement social des Wizards, ou Sherrie Deans, directrice exécutive de la fondation du syndicat des joueurs NBA. Dans les bureaux ou les staffs, avec évidemment Becky Hammon, les organigrammes des franchises NBA ont progressivement intégré de plus en plus de femmes.

Une première en NBA

Au cours du mois de mars désigné « Women’s History Month », qui met en lumière les contributions des femmes aux événements de l’histoire et de la société contemporaine, les initiatives ont été nombreuses.

Comme du côté des Raptors et des Kings où une équipe 100% féminine (et non-binaire à Sacramento) a assuré la couverture des matches face aux Cavaliers, aux commentaires, en bord de terrain et pour les analyses d’après-match, une première dans l’histoire de la NBA ! Une façon comme une autre d’aider à inspirer les générations futures quant à la place des femmes dans le monde professionnel, et du sport en particulier.

« Ça a été un effort commun entre les Kings et NBC pour pouvoir mettre en lumière différentes voix. Une idée est née et s’est concrétisée grâce à des porte-voix féminines très fortes au sein des deux organisations », s’est notamment réjoui John Rineheart, président des Kings.

Les reines des Kings

Krista Blunk, commentatrice pour ESPN et consultante pour les Sacramento Monarchs (WNBA), Katye Hunter, ex-joueuse WNBA, reportrice en bord de terrain et consultante, la joueuse All-Star WNBA Layshia Clarendon (transgenre) et Morgan Ragan, habituellement consultante en G-League, ont notamment été mises à l’honneur.

« Les fans ont l’occasion de voir des femmes évoluer dans un rôle où ils voient généralement des hommes. Là ,c’est une voix différente, on offre des perspectives, des points de vue différents sur le jeu, parce qu’on le voit différemment », a notamment déclaré Katye Hunter.

Comme à Tampa, où évolue les Raptors cette saison, l’opération a été un succès et Sacramento a en plus décroché une victoire miraculeuse à la dernière seconde. De quoi inciter les Kings à faire davantage appel à leurs « Queens » ?