Si on retrouve trois fois Jamal Murray dans ce Top 10 de la nuit, pour un numéro de dribbles face à Matisse Thybulle, et deux offrandes, pour Nikola Jokic et Aaron Gordon, ce n’est pas lui qui récupère la première place.

La NBA l’offre ainsi assez logiquement à Russell Westbrook, qui est monté écrabouiller Bismack Biyombo !

On apprécie aussi le « dribble croisé » de Miles Bridges, qui fait perdre la tête à Robin Lopez avant de monter claquer son dunk. Le pivot des Wizards le cherche encore…