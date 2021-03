Le MVP de la nuit : Gordon Hayward, le métronome

Plus personne ne se moque de Michael Jordan qui a cassé sa tirelire cet automne en s’offrant Gordon Hayward pour 128 millions de dollars sur quatre ans. L’ancien ailier du Jazz se comporte comme un « franchise player », et quand on voit comment les Celtics galèrent, on peut voir qu’il était précieux des systèmes de Brad Stevens.

Quoi qu’il en soit, il est à Charlotte désormais, et il est le moteur de la saison surprise des hommes de James Borrego avec cette inattendue 4e place à l’Est. Cette nuit, à Washington, c’est Gordon Hayward par son agressivité qui a répondu à l’hyperactif Russell Westbrook.

Auteur de 26 points, 11 rebonds et 6 passes, il inscrit 15 points dans le premier quart-temps avec un 3 sur 3 à 3-points ! Et tout paraît simple avec lui, alors que son jeu à mi-distance est un régal. Il fait partie de ces joueurs, comme Tobias Harris par exemple, qui redonnent vie au jeu à 4-5 mètres.

La complicité avec Terry Rozier

Confirmation au début de la deuxième mi-temps avec ce petit shoot à 4 mètres après un écran, ou avec ce « floater » au cœur de la raquette. Et quand la défense monte, et qu’il est pris à deux, il joue juste pour trouver Martin ou Washington à 3-points. Un vrai patron, un métronome, capable aussi de s’effacer quand un coéquipier est chaud. Sa complicité avec l’autre ancien Celtic, Terry Rozier, est évidente, et les deux se trouvent les yeux fermés. Ils sont complémentaires, et c’est Rozier qui va finir le boulot dans le « money time ».

À l’arrivée, Charlotte décroche une 4e victoire en cinq matches depuis la blessure de LaMelo Ball. Notamment parce que Gordon Hayward a repris ce rôle de « playmaker » avec sa capacité à remonter la balle et à faire jouer les autres.