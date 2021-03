Les jeunes Kings ont une mission : changer la culture de la franchise

Sous les yeux de ses parents, Tyrese Haliburton a décroché son premier double-double cette nuit face aux Spurs, et c’est lui, dans le deuxième quart-temps, qui a fait exploser la défense de San Antonio par sa lecture du jeu, ses passes dans le timing, mais aussi son adresse. Un grand numéro du rookie pour une 5e victoire de suite, et chez les Kings, l’ambition vient en gagnant.

« On est tous là pour changer la culture des Kings » explique-t-il au Sacramento Bee. « On veut ramener les Kings en playoffs, réaliser des choses spéciales, des choses qu’ils n’ont pas réalisées depuis longtemps ».

Huit victoires en neuf matches

Avec les Kings, il faut évidemment se méfier puisqu’ils nous ont habitués à gagner quelques matches de suite, avant de plonger très bas. Mais Richaun Holmes y croit : « Le but tout au long de la saison est de faire les playoffs. On est concentrés là-dessus. Actuellement, on se concentre juste sur le fait de s’améliorer jour après jour, de prendre les matches un par un, et de voir comment on peut s’améliorer des deux côtés du terrain. Le reste viendra tout seul. »

Signe que les Kings sont sur la bonne voie, et que les étoiles s’alignent, c’est ce buzzer beater face aux Cavaliers signé Harrison Barnes, ou ces victoires arrachées contre les Hawks et les Wizards. Sacramento, c’est 8 victoires en 9 matches, et désormais les hommes de Luke Walton sont à deux victoires de la 10e place, synonyme de « play-in ».

« On a répondu aux coups d’une équipe difficile avec des vétérans, portée évidemment par le travail de Coach Pop » apprécie Luke Walton. « On a répondu à chaque fois. Une fois avec le premier groupe, une seconde fois avec le second groupe. La passion et la joie qui se dégagent de l’équipe est quelque chose sur lesquelles on doit s’appuyer, tout en continuant à jouer les uns pour les autres. »

Des recrues bien ciblées

Luke Walton met en avant le collectif, et il a raison puisque cette nuit, sept joueurs ont terminé à 13 points et plus dont… deux recrues, Moe Harkless et Terence Davis. « C’est épatant ! » s’enflamme encore Richaun Holmes. « Beaucoup de bons éléments sont arrivés, et on est prêts à bosser. Ils nous apportent une dureté incroyable. On était déjà sur notre lancée avant la trade deadline et ces gars sont arrivés avec le même état d’esprit. Delon fait du super boulot pour s’assurer qu’on a le bon rythme. Terence a été agressif des deux côtés du terrain. Moe est très malin, très intelligent et il sait où se positionner ».

Il faut dire que les Kings en ont grandement besoin puisqu’ils pointent à la dernière place du classement des défenses avec 117.7 points encaissés sur 100 possessions. Mais il y a du mieux depuis huit rencontres avec 112.4 points encaissés sur 100 possessions. Les venues d’éléments comme Delon Wright ou Moe Harkless sont destinées à améliorer le secteur défensif, et du même coup l’identité de l’équipe. « On veut continuer de gagner et garder ce rythme pour atteindre les playoffs » conclut Richaun Holmes. « Je crois qu’il y a un sentiment d’urgence dans l’équipe, et que les gars ont conscience qu’on a la chance de réaliser quelque chose. »

Mais méfiance. En février, les Kings avaient remporté quatre matches de suite, avant d’en perdre neuf d’affilée…